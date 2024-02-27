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С начала зимы из Екатеринбурга вывезли более миллиона тонн снега

В Екатеринбурге 2024 год стал самым снежным за последние 14 лет

27 февраля 2024, 07:13
Фото: 1MI

С начала зимы из Екатеринбурга вывезли более миллиона тонн снега

В Екатеринбурге зимний период 2024 года стал самым снежным в сравнении с предыдущими годами с 2010 года.

Как правило, в Екатеринбурге миллион тонн убирается в целом в течение всего сезона — с середины октября до середины апреля.

Однако в этом году в городе выпало более 175 миллиметров снега, а среднегодовая норма в течение сезона составляет 132,5 миллиметра, поэтому 2024 год получился самым снежным за последние годы, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Так, в течение трех последних дней из города сотрудники коммунальных служб вывезли 35 тысяч тонн. 26 февраля на улицы Екатеринбурга вышло несколько сотен дорожников для уборки от снега.

Напомним, 14 февраля 2024 года за сутки в Екатеринбурге было вывезено 10 тысяч тонн снега.

Из Екатеринбурга на полигоны дорожники ежедневно вывозят тысячи тонн снега
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#Общество#Город#Снег#Осадки#Погода#Коммунальщики#Дороги#Уборка снега#Вывоз снега#Тротуары#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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