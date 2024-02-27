В Екатеринбурге 2024 год стал самым снежным за последние 14 лет

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Как правило, в Екатеринбурге миллион тонн убирается в целом в течение всего сезона — с середины октября до середины апреля.
Однако в этом году в городе выпало более 175 миллиметров снега, а среднегодовая норма в течение сезона составляет 132,5 миллиметра, поэтому 2024 год получился самым снежным за последние годы, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Так, в течение трех последних дней из города сотрудники коммунальных служб вывезли 35 тысяч тонн. 26 февраля на улицы Екатеринбурга вышло несколько сотен дорожников для уборки от снега.
Напомним, 14 февраля 2024 года за сутки в Екатеринбурге было вывезено 10 тысяч тонн снега.