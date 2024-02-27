В Екатеринбурге под суд пойдет мужчина, расплющивший человека экскаватором

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Екатеринбурге Следственный комитет завершил расследование по делу о гибели человека на стройке в мае 2023 года из-за экскаватора, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
Перед судом предстанет мужчина 1995 года рождения, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. 22 мая он управлял экскаватором-погрузчиком и в какой-то момент включил задний ход, не убедившись при этом в безопасности маневра. В итоге экскаватор наехал на убиравшего стройплощадку человека 1989 года рождения, прижав его к бетонному колодцу. Он получил тяжелейшую сочетанную травму и умер до приезда медиков.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что обвиняемый в причинении смерти по неосторожности судимостей не имеет. У мужчины есть соответствующее образование, позволяющее управлять строительной техникой, а также водительские права нескольких категорий.
Однако проявленная им в одно мгновение невнимательность обернулась, к сожалению, роковыми последствиями, — добавил Горелых.
Ранее в Екатеринбурге ушло в суд другое дело о смерти на стройплощадке, где мужчина на катке сбросил своего коллегу в люк.