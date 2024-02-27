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В Екатеринбурге будут судить экскаваторщика, задавившего человека на стройке

В Екатеринбурге под суд пойдет мужчина, расплющивший человека экскаватором

27 февраля 2024, 10:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге будут судить экскаваторщика, задавившего человека на стройке

Многотонная машина прижала строителя к бетонному колодцу на стройплощадке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

В Екатеринбурге Следственный комитет завершил расследование по делу о гибели человека на стройке в мае 2023 года из-за экскаватора, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Перед судом предстанет мужчина 1995 года рождения, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. 22 мая он управлял экскаватором-погрузчиком и в какой-то момент включил задний ход, не убедившись при этом в безопасности маневра. В итоге экскаватор наехал на убиравшего стройплощадку человека 1989 года рождения, прижав его к бетонному колодцу. Он получил тяжелейшую сочетанную травму и умер до приезда медиков.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что обвиняемый в причинении смерти по неосторожности судимостей не имеет. У мужчины есть соответствующее образование, позволяющее управлять строительной техникой, а также водительские права нескольких категорий.

Однако проявленная им в одно мгновение невнимательность обернулась, к сожалению, роковыми последствиями, — добавил Горелых.

Ранее в Екатеринбурге ушло в суд другое дело о смерти на стройплощадке, где мужчина на катке сбросил своего коллегу в люк.

#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Экскаватор#Смерть по неосторожности#Стройка#18+#Екатеринбург#СУ СК#Дарья Бобровицкая
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