В Екатеринбурге под суд пойдет мужчина, расплющивший человека экскаватором

Перед судом предстанет мужчина 1995 года рождения, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. 22 мая он управлял экскаватором-погрузчиком и в какой-то момент включил задний ход, не убедившись при этом в безопасности маневра. В итоге экскаватор наехал на убиравшего стройплощадку человека 1989 года рождения, прижав его к бетонному колодцу. Он получил тяжелейшую сочетанную травму и умер до приезда медиков.