В Екатеринбурге за 215 миллионов продают отель ATLAZA

Внутреннее убранство отеля отличается стильным декором, полным комплектом сантехники и качественной мебелью. Второй этаж подойдет под офисное пространство. Здесь есть отдельный вход. Некоторые номера предлагаются в аренду как апартаменты-студии. Кроме того, рядом с зданием имеется парковка на 20 мест.