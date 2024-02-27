В Екатеринбурге за 215 миллионов продают отель ATLAZA

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Общая площадь этого здания составляет 1547,3 квадратных метра, а его собственники надеются получить за него 215 миллионов рублей.
Внутреннее убранство отеля отличается стильным декором, полным комплектом сантехники и качественной мебелью. Второй этаж подойдет под офисное пространство. Здесь есть отдельный вход. Некоторые номера предлагаются в аренду как апартаменты-студии. Кроме того, рядом с зданием имеется парковка на 20 мест.
Удобства отеля включают в себя систему видеонаблюдения, Wi-Fi, просторный грузопассажирский лифт и прочие удобства. Особое внимание уделяется удачному расположению отеля. Здание участвует в «гостевом маршруте», что делает его удобным для посетителей, желающих быть близко к центру города, ключевым транспортным узлам и выставочному центру Ekaterinburg-EXPO, сказано в объявлении.
Ранее в на продажу был выставлен ретро-Mercedez за 33 млн рублей. Машина была выпущена в 1969 году.