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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

В Екатеринбурге на продажу выставлен отель за 215 миллионов

В Екатеринбурге за 215 миллионов продают отель ATLAZA

27 февраля 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на продажу выставлен отель за 215 миллионов

На сайте объявлений выставлен отель ATLAZA City Residence. Четырехэтажное здание находится в Екатеринбурге по адресу: улица Восточная, 176а.

Общая площадь этого здания составляет 1547,3 квадратных метра, а его собственники надеются получить за него 215 миллионов рублей.

Внутреннее убранство отеля отличается стильным декором, полным комплектом сантехники и качественной мебелью. Второй этаж подойдет под офисное пространство. Здесь есть отдельный вход. Некоторые номера предлагаются в аренду как апартаменты-студии. Кроме того, рядом с зданием имеется парковка на 20 мест.

Удобства отеля включают в себя систему видеонаблюдения, Wi-Fi, просторный грузопассажирский лифт и прочие удобства. Особое внимание уделяется удачному расположению отеля. Здание участвует в «гостевом маршруте», что делает его удобным для посетителей, желающих быть близко к центру города, ключевым транспортным узлам и выставочному центру Ekaterinburg-EXPO, сказано в объявлении.

Ранее в на продажу был выставлен ретро-Mercedez за 33 млн рублей. Машина была выпущена в 1969 году.

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#Общество#Мебель#Парковка#Центр города#Отель#Сантехника#Екатеринбург#Система видеонаблюдения#Дарья Сорокина
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