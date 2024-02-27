В Екатеринбурге задержали «закладчика», который оказался должником по алиментам

Инспекторы во время патрулирования обратили внимание на двух горожан, которые подозрительно себя вели. Когда они к ним подошли, мужчины засуетились и заволновались. Кроме того, у одного из них был зажат кулак, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».