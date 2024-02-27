В Екатеринбурге задержали «закладчика», который оказался должником по алиментам

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Инспекторы во время патрулирования обратили внимание на двух горожан, которые подозрительно себя вели. Когда они к ним подошли, мужчины засуетились и заволновались. Кроме того, у одного из них был зажат кулак, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».
Во время досмотра, на котором присутствовали понятые, у одного из мужчин обнаружились свертки с неизвестным веществом. Как позднее показали результаты экспертизы, в свертках находился мефедрон.
Также выяснилось, что задержанный ранее был судим за уклонение от уплаты алиментов. В Екатеринбург он приехал из Невьянска, чтобы заниматься распространением наркотиков. На него возбудили уголовное дело.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали молодого человека, который организовал в своей квартире наркопритон.