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«Закладчик» в Екатеринбурге оказался должником по алиментам

В Екатеринбурге задержали «закладчика», который оказался должником по алиментам

27 февраля 2024, 03:22
Фото: 1MI

«Закладчик» в Екатеринбурге оказался должником по алиментам

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Екатеринбурге задержали 38-летнего мужчину за распространение наркотиков.

Инспекторы во время патрулирования обратили внимание на двух горожан, которые подозрительно себя вели. Когда они к ним подошли, мужчины засуетились и заволновались. Кроме того, у одного из них был зажат кулак, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».

Во время досмотра, на котором присутствовали понятые, у одного из мужчин обнаружились свертки с неизвестным веществом. Как позднее показали результаты экспертизы, в свертках находился мефедрон.

Также выяснилось, что задержанный ранее был судим за уклонение от уплаты алиментов. В Екатеринбург он приехал из Невьянска, чтобы заниматься распространением наркотиков. На него возбудили уголовное дело.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали молодого человека, который организовал в своей квартире наркопритон.

Трое жителей Нижнего Тагила задержаны за сбыт наркотиков
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#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Задержанный#Наркотики#ЧП#Алименты#ППСП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Закладчик#Инцидент
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