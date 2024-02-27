В Грозном вынесен приговор студенту за сжигание Корана

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Согласно приговору, он должен провести в колонии 3,5 года, пишет «РИА Новости».
Коран Никита сжег в Волгограде около мечети. Это произошло весной прошлого года. Поджигание священной для мусульман книги он снял на видео. Затем юноша был задержан. На допросах юноша сообщал, что сделал это по заказу СБУ. За это ему заплатили 10 тысяч рублей.
Дела против студента возбуждались за оскорбление чувств верующих, а также хулиганские действия.
Ранее в Екатеринбурге в колонию отправили пиарщика Ярослава Ширшикова. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за публикации в Telegram. После выхода из тюрьмы ему запрещено еще два года вести Telegram-каналы.