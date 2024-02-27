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Студент из Грозного сжег Коран и получил 3,5 года колонии

В Грозном вынесен приговор студенту за сжигание Корана

27 февраля 2024, 08:53
Фото: СУ СК РФ

Студент из Грозного сжег Коран и получил 3,5 года колонии

В Грозном вынесен приговор студенту, который сжег Коран. Никите Журавелю 20 лет.

Согласно приговору, он должен провести в колонии 3,5 года, пишет «РИА Новости».

Коран Никита сжег в Волгограде около мечети. Это произошло весной прошлого года. Поджигание священной для мусульман книги он снял на видео. Затем юноша был задержан. На допросах юноша сообщал, что сделал это по заказу СБУ. За это ему заплатили 10 тысяч рублей.

Дела против студента возбуждались за оскорбление чувств верующих, а также хулиганские действия.

Ранее в Екатеринбурге в колонию отправили пиарщика Ярослава Ширшикова. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за публикации в Telegram. После выхода из тюрьмы ему запрещено еще два года вести Telegram-каналы.

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