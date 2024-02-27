В Грозном вынесен приговор студенту за сжигание Корана

Коран Никита сжег в Волгограде около мечети. Это произошло весной прошлого года. Поджигание священной для мусульман книги он снял на видео. Затем юноша был задержан. На допросах юноша сообщал, что сделал это по заказу СБУ. За это ему заплатили 10 тысяч рублей.