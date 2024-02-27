В Нижнем Тагиле начался суд на полицейскими, в машине которых умер задержанный

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Судья приняла решение продлить подсудимым домашний арест до 28 июля 2024 года. На этой же мере пресечения настаивал прокурор. Полицейские при этом утверждали, что не собираются ни на кого давить и хотят вернуться к работе, пишет Ура.ру.
При этом близкие погибшего считают, что подсудимых нельзя допускать к исполнению служебных обязанностей.
Напомним, 29 января 2023 года в Нижнем Тагиле полицейские приехали на вызов к психлечебнице, возле которой Шамрин якобы устроил дебош.
По версии следствия, подсудимые его скрутили и сунули в служебную машину головой вперед, из-за чего у мужчины случился перелом шейного позвонка, и тот умер. В отношении сотрудников МВД возбудили уголовное дело.