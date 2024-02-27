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Полицейским в Нижнем Тагиле продлили домашний арест из-за смерти задержанного

В Нижнем Тагиле начался суд на полицейскими, в машине которых умер задержанный

27 февраля 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney

Полицейским в Нижнем Тагиле продлили домашний арест из-за смерти задержанного

В Нижнем Тагиле начался судебный процесс над сотрудниками полиции Павлом Горшковым и Максимом Онучиным, которые обвиняются в смерти задержанного Сергея Шамрина.

Судья приняла решение продлить подсудимым домашний арест до 28 июля 2024 года. На этой же мере пресечения настаивал прокурор. Полицейские при этом утверждали, что не собираются ни на кого давить и хотят вернуться к работе, пишет Ура.ру.

При этом близкие погибшего считают, что подсудимых нельзя допускать к исполнению служебных обязанностей.

Напомним, 29 января 2023 года в Нижнем Тагиле полицейские приехали на вызов к психлечебнице, возле которой Шамрин якобы устроил дебош.

По версии следствия, подсудимые его скрутили и сунули в служебную машину головой вперед, из-за чего у мужчины случился перелом шейного позвонка, и тот умер. В отношении сотрудников МВД возбудили уголовное дело.

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