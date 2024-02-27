В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасали людей после «взрыва» в больнице №1

По легенде в одном из подразделений учреждения произошел взрыв. На место происшествия незамедлительно выдвинулись члены аварийно-спасательного отряда. В их задачи входила эвакуация людей. Пострадавших сотрудники МЧС должны были передать медикам ГБ №1, которые, в свою очередь, должны были немедленно приступить к оказанию помощи пострадавшим.