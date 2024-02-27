В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасали людей после «взрыва» в больнице №1

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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В Нижнем Тагиле МЧС и медики отрабатывали действия по спасению людей после чрезвычайной ситуации. Учения прошли в городской больнице №1, сообщает пресс-служба мэрии.
По легенде в одном из подразделений учреждения произошел взрыв. На место происшествия незамедлительно выдвинулись члены аварийно-спасательного отряда. В их задачи входила эвакуация людей. Пострадавших сотрудники МЧС должны были передать медикам ГБ №1, которые, в свою очередь, должны были немедленно приступить к оказанию помощи пострадавшим.
Главная цель учений — отработать четкий план действий от момента оповещения о чрезвычайной ситуации до ее разрешения.
В Тавде сотрудник МЧС вместе с прохожим спасли людей из горящего здания.