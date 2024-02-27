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Сотрудники МЧС В Нижнем Тагиле спасали людей после условного взрыва в больнице

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасали людей после «взрыва» в больнице №1

27 февраля 2024, 14:00
Фото: городская больница №1 Нижнего Тагила

Сотрудники МЧС В Нижнем Тагиле спасали людей после условного взрыва в больнице

В больнице №1 Нижнего Тагила прошли учения спасателей. Сотрудники МЧС по сценарию эвакуировали персонал и пациентов после взрыва.

В Нижнем Тагиле МЧС и медики отрабатывали действия по спасению людей после чрезвычайной ситуации. Учения прошли в городской больнице №1, сообщает пресс-служба мэрии.

По легенде в одном из подразделений учреждения произошел взрыв. На место происшествия незамедлительно выдвинулись члены аварийно-спасательного отряда. В их задачи входила эвакуация людей. Пострадавших сотрудники МЧС должны были передать медикам ГБ №1, которые, в свою очередь, должны были немедленно приступить к оказанию помощи пострадавшим.

Главная цель учений — отработать четкий план действий от момента оповещения о чрезвычайной ситуации до ее разрешения.

В Тавде сотрудник МЧС вместе с прохожим спасли людей из горящего здания.

Фото: городская больница №1 Нижнего Тагила
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#Общество#Нижний Тагил#Больница#Спасатели#Взрыв#Учения#Екатеринбург#МЧС#Дарья Бобровицкая
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