В Рязани стоимость памятника для погибших на СВО доходит до 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Хоронят военнослужащих, погибших на СВО, за счет государства. Но когда речь идет об установке памятников, всплывают запредельные суммы, которые не каждый может себе позволить. Об этом пишут «Новые известия».
Олеся Мокина, вдова погибшего на СВО Антона Мокина, говорит, что все расходы на похороны мужа взяло на себя Министерство обороны — ей пришлось заплатить только за поминки для родственников. Однако на памятник ведомство выделяет лишь 46 тысяч рублей. Этих денег, по словам женщины, не хватит даже для заливки фундамента.
По словам другой женщины, когда она звонила в похоронную службу и узнавала стоимость памятника, не упоминая, что она вдова участника СВО, ей назвали сумму в 150 тысяч рублей. Однако при личном визите ей уже насчитали 650 тысяч рублей.
Одной из вдов в ритуальной службе только за заливку площадки для установки памятника насчитали 500 тысяч рублей. И это без стоимости остальных работ и самого памятника. Окончательная же сумма может доходить до 800 тысяч рублей.
Вдовы и матери погибших бойцов не хотят экономить на памяти своих близких, а конкретно в Рязани это и невозможно. Городские власти хоронят военнослужащих на специально созданной Аллее героев и мягко «намекают» родственникам, что все должно быть сделано в едином стиле и по высшему разряду.
Женщины утверждают, что похоронный бизнес в Рязани попросту делает на семьях бойцов деньги, так как знают о больших выплатах, которые те получают. Ведь иначе никак не объяснить разницу в стоимости памятников для обычных людей и военнослужащих.
В понедельник, 26 февраля, в березовском простились с погибшим на СВО младшим сержантом Сергеем Соколовым.