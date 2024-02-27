В Рязани стоимость памятника для погибших на СВО доходит до 800 тысяч рублей

Олеся Мокина, вдова погибшего на СВО Антона Мокина, говорит, что все расходы на похороны мужа взяло на себя Министерство обороны — ей пришлось заплатить только за поминки для родственников. Однако на памятник ведомство выделяет лишь 46 тысяч рублей. Этих денег, по словам женщины, не хватит даже для заливки фундамента.