tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Военные вручили 11 повесток бывшим мигрантам из Свердловской области

В Свердловской области повестки в армию вручили 11 мигрантам-уклонистам

27 февраля 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney

Военные вручили 11 повесток бывшим мигрантам из Свердловской области

В Свердловской области продолжаются рейды по выявлению переехавших в Россию и получивших гражданство мигрантов. Их ставят на учет в военкоматы и вручают повестки в армию.

Военное следственное управление СК продолжает рейды по выявлению уклонистов среди мужчин, недавно ставших гражданами России. Очередные выезды прошли в Первоуральске и Верхней Пышме, сообщили в ведомстве.

В ходе рейда силовики выявили 11 бывших мигрантов, которые были обязаны встать на воинский учет, однако не сделали этого. Им вручены повестки. Кроме того, были выявлены 10 человек, которые находятся на территории России незаконно. С ними теперь будут работать сотрудниками миграционной службы.

Всего за 2023 год удалось «легализовать» около 900 уклонистов-мигрантов. Работа продолжается в текущем году.

Ранее такой же рейд прошел 13 февраля в Нижнем Тагиле.

#Общество#Первоуральск#Свердловская область#Верхняя Пышма#Рейд#Мигранты#Военная служба#Военкомат#Екатеринбург#Воинский учет#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Вчера, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Вчера, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Вчера, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Вчера, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
25 февраля, 06:27