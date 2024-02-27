В Свердловской области повестки в армию вручили 11 мигрантам-уклонистам

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Военное следственное управление СК продолжает рейды по выявлению уклонистов среди мужчин, недавно ставших гражданами России. Очередные выезды прошли в Первоуральске и Верхней Пышме, сообщили в ведомстве.
В ходе рейда силовики выявили 11 бывших мигрантов, которые были обязаны встать на воинский учет, однако не сделали этого. Им вручены повестки. Кроме того, были выявлены 10 человек, которые находятся на территории России незаконно. С ними теперь будут работать сотрудниками миграционной службы.
Всего за 2023 год удалось «легализовать» около 900 уклонистов-мигрантов. Работа продолжается в текущем году.
Ранее такой же рейд прошел 13 февраля в Нижнем Тагиле.