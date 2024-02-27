В Свердловской области повестки в армию вручили 11 мигрантам-уклонистам

В ходе рейда силовики выявили 11 бывших мигрантов, которые были обязаны встать на воинский учет, однако не сделали этого. Им вручены повестки. Кроме того, были выявлены 10 человек, которые находятся на территории России незаконно. С ними теперь будут работать сотрудниками миграционной службы.