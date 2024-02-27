tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Вакансий с зарплатой от 100 тысяч стало больше в Свердловской области

В Свердловской области стало больше высокооплачиваемых вакансий

27 февраля 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney

Вакансий с зарплатой от 100 тысяч стало больше в Свердловской области

В Свердловской области на 39% возросло число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в регионе в сферах недвижимого имущества, автобизнеса, транспортной индустрии, производстве, а также строительстве. Порядка 50% вакансий предполагают вахту, либо конкретный результат работы, сообщают специалисты «Зарплата.ру».

Также пользуются популярностью и айтишники. В 17% случаев они получают высокую зарплату.

Ранее был назван топ-3 вакансий с огромными зарплатами. Это оклады от 350 тысяч рублей. В рейтинг вошли машинисты буровых установок, рекрутеры и менеджеры по продажам.

Учителя из Екатеринбурга озвучили свои реальные зарплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области две организации не платили людям зарплату и скрывали этот фактСредняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%Более 50% жителей Свердловской области чаще увольняются из-за низких зарплат
#Экономика#Транспорт#Свердловская область#Деньги#Производство#Строительство#Вакансии#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Активные вакансии#Запрлата
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Вчера, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Вчера, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Вчера, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Вчера, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
25 февраля, 06:27