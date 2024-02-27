В Свердловской области стало больше высокооплачиваемых вакансий

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Самые высокие зарплаты в регионе в сферах недвижимого имущества, автобизнеса, транспортной индустрии, производстве, а также строительстве. Порядка 50% вакансий предполагают вахту, либо конкретный результат работы, сообщают специалисты «Зарплата.ру».
Также пользуются популярностью и айтишники. В 17% случаев они получают высокую зарплату.
Ранее был назван топ-3 вакансий с огромными зарплатами. Это оклады от 350 тысяч рублей. В рейтинг вошли машинисты буровых установок, рекрутеры и менеджеры по продажам.