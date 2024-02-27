Врезалась и погубила двоих: в Алапаевске дело пьяной женщины за рулем ушло в суд

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и криминалисты, которые установили детали происшедшего. Также в скором времени была обнаружена и владелица автомобиля. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам, вождении в состоянии опьянения и оставлении места аварии.