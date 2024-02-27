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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В Алапаевске будут судить женщину, врезавшуюся в дерево и убившую двоих людей

Врезалась и погубила двоих: в Алапаевске дело пьяной женщины за рулем ушло в суд

27 февраля 2024, 15:11
Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Алапаевске будут судить женщину, врезавшуюся в дерево и убившую двоих людей

В ДТП в Алапаевском районе в сентябре 2023 года погибли девушка и юноша. Обвиняемая оставила место преступления, испугавшись последствий.

В Алапаевском районе СКР завершил расследование обстоятельств ДТП, которое произошло на территории муниципалитета 2 сентября 2023 года. В тот день женщина-водитель 1993 года рождения будучи пьяной съехала с дороги и влетела в дерево, два пассажира автомобиля погибли, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло утром. Обвиняемая села за руль после распития спиртных напитков и допустила превышение скорости, что и привело к аварийной ситуации. Вместе с ней ехали девушка 2005 года рождения и юноша 2007 года рождения.

От удара машина загорелась. Водитель сумела выбраться из машины, а ее пассажиры сгорели. После этого, испугавшись последствий, женщина скрылась с места ДТП.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и криминалисты, которые установили детали происшедшего. Также в скором времени была обнаружена и владелица автомобиля. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам, вождении в состоянии опьянения и оставлении места аварии.

Ранее в суд направили дело экскаваторщика, который расплющил человека на стройплощадке.

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