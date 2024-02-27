Врезалась и погубила двоих: в Алапаевске дело пьяной женщины за рулем ушло в суд

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В Алапаевском районе СКР завершил расследование обстоятельств ДТП, которое произошло на территории муниципалитета 2 сентября 2023 года. В тот день женщина-водитель 1993 года рождения будучи пьяной съехала с дороги и влетела в дерево, два пассажира автомобиля погибли, сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП произошло утром. Обвиняемая села за руль после распития спиртных напитков и допустила превышение скорости, что и привело к аварийной ситуации. Вместе с ней ехали девушка 2005 года рождения и юноша 2007 года рождения.
От удара машина загорелась. Водитель сумела выбраться из машины, а ее пассажиры сгорели. После этого, испугавшись последствий, женщина скрылась с места ДТП.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и криминалисты, которые установили детали происшедшего. Также в скором времени была обнаружена и владелица автомобиля. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам, вождении в состоянии опьянения и оставлении места аварии.
Ранее в суд направили дело экскаваторщика, который расплющил человека на стройплощадке.