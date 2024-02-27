Вынесен приговор в уголовном деле об убийстве в Барнауле

Прокурор Олег Коленько отметил, что суд не назначил максимальный возможный срок лишения свободы для Падуна, который составляет 15 лет по статье об убийстве. На данный момент прокурор не ответил на вопрос о том, будет ли прокуратура требовать увеличения срока.