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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Вынесен приговор в уголовном деле об убийстве в Барнауле

27 февраля 2024, 05:32
Константин Падун был приговорен Ленинским районным судом Барнаула 26 февраля. Он был обвинен в убийстве своей жены Елены и тайном захоронении ее тела на крыше дома.

По решению суда, Падун должен провести девять лет в колонии строгого режима и выплатить компенсацию пострадавшим более 7 миллионов рублей, пишет ИА «Амител»

Прокурор Олег Коленько отметил, что суд не назначил максимальный возможный срок лишения свободы для Падуна, который составляет 15 лет по статье об убийстве. На данный момент прокурор не ответил на вопрос о том, будет ли прокуратура требовать увеличения срока.

Адвокат Виталий Алексеев, представляющий интересы Падуна, пока не принял решение о подаче апелляции. Он заявил, что еще не обсуждал этот вопрос с осужденным.

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