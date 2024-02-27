Жители Свердловской области накопили долгов за капремонт на 250 млн

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По словам гендиректора регионального Фонда капремонта Станислава Суханова, озвученным на «ОТВ», порядка 200-250 млн рублей обязательных взносов не собирается за год. Это около 3,5%.
По данным руководителя, на деньги, которые граждане задолжали, можно было бы, условно, благоустроить Асбест или 50% Первоуральска.
В прошлом году с злостных неплательщиков было взыскано 650 млн. В этом году тариф на капремонт для свердловчан остался прежним. Эксперт утверждает, что если бы сумма возросла, то вырос бы риск, что должников стало бы еще больше.
Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга задолжали более 32 млн по штрафам. Это более 62 тысяч граждан.