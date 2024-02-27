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250 млн рублей задолжали за капремонт жители Свердловской области

Жители Свердловской области накопили долгов за капремонт на 250 млн

27 февраля 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney

250 млн рублей задолжали за капремонт жители Свердловской области

Жители Свердловской области за год накопили долгов за капремонт на сумму около 250 млн. Работа с неплательщиками ведется на регулярной основе.

По словам гендиректора регионального Фонда капремонта Станислава Суханова, озвученным на «ОТВ», порядка 200-250 млн рублей обязательных взносов не собирается за год. Это около 3,5%.

По данным руководителя, на деньги, которые граждане задолжали, можно было бы, условно, благоустроить Асбест или 50% Первоуральска.

В прошлом году с злостных неплательщиков было взыскано 650 млн. В этом году тариф на капремонт для свердловчан остался прежним. Эксперт утверждает, что если бы сумма возросла, то вырос бы риск, что должников стало бы еще больше.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга задолжали более 32 млн по штрафам. Это более 62 тысяч граждан.

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#Экономика#Свердловская область#Капремонт#Тариф#Должники ЖКХ#Должники#Екатеринбург#Фонд капремонта#Платежки#Дарья Сорокина
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