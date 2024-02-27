Жители ВИЗа в Екатеринбурге пожаловались на изменение трамвайного маршрута

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
По словам местных жителей, раньше они могли добраться на трамвае до школ №1 и 8, больниц и поликлиник, а также до «Речевого центра» для детей с нарушениями речи и других образовательных учреждений, пишет Е1.
После того, как Мерзляковой поступила жалоба от екатеринбуржцев, она обратилась к главе города Алексею Орлову с предложением вернуть старый маршрут данного трамвая. В ответ в мэрии сообщили, что новый рейс необходим Академическому району.
При этом власти города планируют приобрести новые трамваи, после чего можно будет снова рассмотреть вопрос о возвращении прежнего трамвайного маршрута.
Напомним, 17 февраля 2024 года в Екатеринбурге начали ходить трамваи в микрорайон Солнечный.