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Жители Екатеринбурга обратились к омбудсмену с жалобой на маршрут трамвая №1

Жители ВИЗа в Екатеринбурге пожаловались на изменение трамвайного маршрута

27 февраля 2024, 06:43
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга обратились к омбудсмену с жалобой на маршрут трамвая №1

Жители района ВИЗ в Екатеринбурге обратились к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой с жалобами на новый маршрут трамвая №1 и требованием вернуть прежний.

По словам местных жителей, раньше они могли добраться на трамвае до школ №1 и 8, больниц и поликлиник, а также до «Речевого центра» для детей с нарушениями речи и других образовательных учреждений, пишет Е1.

После того, как Мерзляковой поступила жалоба от екатеринбуржцев, она обратилась к главе города Алексею Орлову с предложением вернуть старый маршрут данного трамвая. В ответ в мэрии сообщили, что новый рейс необходим Академическому району.

При этом власти города планируют приобрести новые трамваи, после чего можно будет снова рассмотреть вопрос о возвращении прежнего трамвайного маршрута.

Напомним, 17 февраля 2024 года в Екатеринбурге начали ходить трамваи в микрорайон Солнечный.

440 новых трамваев появятся в Екатеринбурге в 2024 году
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