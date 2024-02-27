Жительница Красноуфимска пропала на 5 дней и набрала кредиты

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В итоге ее нашли, с ней все в порядке, однако во время своего исчезновения она набрала кредитов ради мошенников. Они же заставили ее спрятаться от родных.
Известно, что 22 февраля Надежда закончила работу, села за руль и должна была встретить своего мужа, как они договаривались. Однако она написала ему смс «доедешь сам» и пропала, пишет Е1.
Женщина оставила во дворе дома свою машину, уехав не на ней, что осложняло поиски. Родственники обратились в полицию. Спустя время стало известно, что женщина уехала на такси в Первоуральск.
Муж пострадавшей рассказал, что таксист довез ее до местного отделения банка, где видел, как она постоянно говорит по телефону и снимает деньги из банкомата. В итоге женщину нашли и отвезли в полицию.
Сумма, взятая Надеждой в кредит — миллион рублей. Женщине 57 лет, она зоотехник. У нее благополучная семья.
Ранее сообщалось, что свердловчан пытаются завербовать в террористы из других стран.