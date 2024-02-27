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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

В Красноуфимске женщина пропала на 5 дней и отдала мошенникам кредитные деньги

Жительница Красноуфимска пропала на 5 дней и набрала кредиты

27 февраля 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney

В Красноуфимске женщина пропала на 5 дней и отдала мошенникам кредитные деньги

В Красноуфимске с 22 февраля разыскивали пропавшую местную жительницу Надежду.

В итоге ее нашли, с ней все в порядке, однако во время своего исчезновения она набрала кредитов ради мошенников. Они же заставили ее спрятаться от родных.

Известно, что 22 февраля Надежда закончила работу, села за руль и должна была встретить своего мужа, как они договаривались. Однако она написала ему смс «доедешь сам» и пропала, пишет Е1.

Женщина оставила во дворе дома свою машину, уехав не на ней, что осложняло поиски. Родственники обратились в полицию. Спустя время стало известно, что женщина уехала на такси в Первоуральск.

Муж пострадавшей рассказал, что таксист довез ее до местного отделения банка, где видел, как она постоянно говорит по телефону и снимает деньги из банкомата. В итоге женщину нашли и отвезли в полицию.

Сумма, взятая Надеждой в кредит — миллион рублей. Женщине 57 лет, она зоотехник. У нее благополучная семья.

Ранее сообщалось, что свердловчан пытаются завербовать в террористы из других стран.

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