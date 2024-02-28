Бизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчика

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Мужчину приговорили к исправительным работам на год и восемь месяцев с удержанием 10% из зарплаты. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пожертвования екатеринбуржца в благотворительные фонды, пишет «КП-Екатеринбург».
Кроме того, обвиняемый перевел пострадавшему молодому человеку четыре миллиона рублей, и самокатчик заявил, что претензий к нему он не имеет.
Напомним, происшествие случилось 8 июня 2023 года. По версии следствия, молодой человек встал рядом с иномаркой и попросил у водителя деньги. После отказа юноша стал нецензурно ругаться и пинать автомобиль.
Тогда мужчина вышел из машины и, достав винтовку, произвел два выстрела в екатеринбуржца. Пострадавшего увезли в медучреждение, а в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело.