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19-летнему самокатчику в Екатеринбурге напавший бизнесмен выплатил 4 млн рублей

Бизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчика

28 февраля 2024, 10:24
Фото: 1MI

19-летнему самокатчику в Екатеринбурге напавший бизнесмен выплатил 4 млн рублей

Предприниматель из Екатеринбурга избежал тюремного срока за стрельбу в 19-летнего самокатчика.

Мужчину приговорили к исправительным работам на год и восемь месяцев с удержанием 10% из зарплаты. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пожертвования екатеринбуржца в благотворительные фонды, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме того, обвиняемый перевел пострадавшему молодому человеку четыре миллиона рублей, и самокатчик заявил, что претензий к нему он не имеет.

Напомним, происшествие случилось 8 июня 2023 года. По версии следствия, молодой человек встал рядом с иномаркой и попросил у водителя деньги. После отказа юноша стал нецензурно ругаться и пинать автомобиль.

Тогда мужчина вышел из машины и, достав винтовку, произвел два выстрела в екатеринбуржца. Пострадавшего увезли в медучреждение, а в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело.

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