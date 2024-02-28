День полярного медведя: популяция северных краснокнижных хищников нуждается в охране

По словам биолога Ильи Гомыранова, на планете сейчас проживает примерно от 26 до 31 тысячи белых медведей, а в России их численность составляет около 5-7 тысяч. Все они обитают на севере страны, включая землю Франца-Иосифа, Чукотку, остров Врангеля и другие арктические зоны. Медведи активно пересекают большие расстояния, поэтому происходит миграция в течение года, пишет pravda.ru.