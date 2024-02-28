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Posted Сегодня, 17:27

Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

День полярного медведя: популяция северных краснокнижных хищников нуждается в охране

28 февраля 2024, 17:27
Сегодня отмечается Международный день полярного медведя. В России живет одна из самых крупных популяций этих хищников. Однако точное число белых медведей в стране неизвестно.

По словам биолога Ильи Гомыранова, на планете сейчас проживает примерно от 26 до 31 тысячи белых медведей, а в России их численность составляет около 5-7 тысяч. Все они обитают на севере страны, включая землю Франца-Иосифа, Чукотку, остров Врангеля и другие арктические зоны. Медведи активно пересекают большие расстояния, поэтому происходит миграция в течение года, пишет pravda.ru.

Основной целью Международного дня полярного медведя является привлечение внимания к необходимости охраны этого хищника. В России существуют заповедники и национальные парки, такие как «Русская Арктика» и «Остров Врангеля», которые занимаются охраной экосистем и участвуют в сохранении медведей. Кроме того, охота на белых медведей полностью запрещена.

Выбор конца февраля для Международного дня полярного медведя объясняется тем, что именно в это время самки с малышами находятся в берлогах и являются наиболее уязвимыми.

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