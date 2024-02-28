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Жительница Екатеринбурга рассказала о состоянии женской консультации

Девушка в Екатеринбурге пожаловалась на состояние женской консультации

28 февраля 2024, 06:01
Фото: Е1

Жительница Екатеринбурга рассказала о состоянии женской консультации

Девушка из Екатеринбурга рассказала о грязи и отсутствии ремонта в женской консультации больницы №20.

По словам екатеринбурженки, в учреждении порваны и запачканы скамейки, в потолке зияют дыры, а стены и двери обшарпанные. Также она рассказала, что при входе в больницу надо сперва спуститься в гардероб, а затем пройти по лестнице четыре пролета, что сложно делать беременным на поздних сроках, пишет Е1.

В больнице не стали отрицать наличие проблемы и рассказали, что к концу лета 2024 года консультацию перенесут в поликлинику №3, в котором сейчас проходит капремонт. После обновления там появятся лифт, пандусы, места для ожидания приемов, а также новое оборудование и мебель.

Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле начнется капитальный ремонт школы №70. Он продлится до конца июля 2024 года.

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