Девушка в Екатеринбурге пожаловалась на состояние женской консультации

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
По словам екатеринбурженки, в учреждении порваны и запачканы скамейки, в потолке зияют дыры, а стены и двери обшарпанные. Также она рассказала, что при входе в больницу надо сперва спуститься в гардероб, а затем пройти по лестнице четыре пролета, что сложно делать беременным на поздних сроках, пишет Е1.
В больнице не стали отрицать наличие проблемы и рассказали, что к концу лета 2024 года консультацию перенесут в поликлинику №3, в котором сейчас проходит капремонт. После обновления там появятся лифт, пандусы, места для ожидания приемов, а также новое оборудование и мебель.
Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле начнется капитальный ремонт школы №70. Он продлится до конца июля 2024 года.