Девушка в Екатеринбурге пожаловалась на состояние женской консультации

По словам екатеринбурженки, в учреждении порваны и запачканы скамейки, в потолке зияют дыры, а стены и двери обшарпанные. Также она рассказала, что при входе в больницу надо сперва спуститься в гардероб, а затем пройти по лестнице четыре пролета, что сложно делать беременным на поздних сроках, пишет Е1.