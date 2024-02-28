Гематолог Наталия Андреева: мода «прокапаться железом» опасна

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Однако доктор Андреева подчеркивает, что такой подход требует осмотрительности, пишет pravda.ru.
По мнению гематолога, капельницы с железом применяются в первую очередь при анемии, но только после неэффективности таблетированных препаратов. Если слабость не объяснима или возникает после инфекции, то введение подобных препаратов может быть неприемлемо, так как они могут конкурировать с вирусами или бактериями. Важно всегда искать причину недостатка железа в организме.
Низкий уровень гемоглобина не всегда является причиной ослабления организма, добавляет врач. Симптомы, такие как сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос и чувствительность к запахам, могут быть связаны с низким уровнем ферритина. Если его уровень ниже 40 мг/л, то таблетированные препараты железа могут стать эффективным решением. В случае проблем с желудочно-кишечным трактом может потребоваться внутривенное введение препарата.
Однако самостоятельное назначение и проведение капельниц с железом является неприемлемым, предупреждает специалист. Это может привести к отложению излишнего количества железа в органах и тканях, что является нежелательным состоянием. Поэтому важно обращаться за помощью к опытным медикам и не заниматься самолечением.