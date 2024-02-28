Гематолог Наталия Андреева: мода «прокапаться железом» опасна

По мнению гематолога, капельницы с железом применяются в первую очередь при анемии, но только после неэффективности таблетированных препаратов. Если слабость не объяснима или возникает после инфекции, то введение подобных препаратов может быть неприемлемо, так как они могут конкурировать с вирусами или бактериями. Важно всегда искать причину недостатка железа в организме.