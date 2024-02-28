tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Гематолог Наталия Андреева: мода «прокапаться железом» опасна

28 февраля 2024, 18:08
Врач Наталия Андреева предупредила о опасностях самостоятельного введения препаратов железа через капельницу «для восстановления сил». В последнее время стало популярным употребление внутривенных препаратов железа как способ повысить энергию и укрепить здоровье.

Однако доктор Андреева подчеркивает, что такой подход требует осмотрительности, пишет pravda.ru.

По мнению гематолога, капельницы с железом применяются в первую очередь при анемии, но только после неэффективности таблетированных препаратов. Если слабость не объяснима или возникает после инфекции, то введение подобных препаратов может быть неприемлемо, так как они могут конкурировать с вирусами или бактериями. Важно всегда искать причину недостатка железа в организме.

Низкий уровень гемоглобина не всегда является причиной ослабления организма, добавляет врач. Симптомы, такие как сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос и чувствительность к запахам, могут быть связаны с низким уровнем ферритина. Если его уровень ниже 40 мг/л, то таблетированные препараты железа могут стать эффективным решением. В случае проблем с желудочно-кишечным трактом может потребоваться внутривенное введение препарата.

Однако самостоятельное назначение и проведение капельниц с железом является неприемлемым, предупреждает специалист. Это может привести к отложению излишнего количества железа в органах и тканях, что является нежелательным состоянием. Поэтому важно обращаться за помощью к опытным медикам и не заниматься самолечением.

Подпишитесь
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Сегодня, 04:50
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Сегодня, 11:06
Старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта
Сегодня, 11:46
Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:58
Лечил коронавирус: в Свердловской области мужчину эвакуировали с перевала Дятлова
Сегодня, 09:21
Бизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчика
Сегодня, 10:24