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Published Сегодня, 08:05

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Бастрыкин взял на контроль расследование дела о неоказании медпомощи в Невьянске

Глава СК РФ просит отчитаться о неоказании медпомощи девушке в Невьянске

28 февраля 2024, 08:05
Фото: 1MI

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о неоказании медпомощи в Невьянске

Глава СК России поручил отчитаться об итогах проверки после, предположительно, ненадлежащего оказания медпомощи девушке в Невьянске. Девушка скончалась после того, как ни в машине скорой, ни в больнице ее не смогли реанимировать из-за отсутствия нужного оборудования.

Дело в том, что 18 февраля на трассе 20-летняя девушка получила травму головы. На место приехала скорая помощь без необходимого оборудования для реанимации пострадавшей.

Свердловчанку отвезли в больницу Невьянска, но там нужного оборудования тоже не нашлось. В результате пострадавшая скончалась, сообщили в ведомстве.

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение и. о. главы регионального СУ СК России Анатолию Надбитову провести проверку и отчитаться об ее результатах.

Напомним, что ранее в Кировграде колесо от грузового авто отлетело во время движения и сбило с ног двух пешеходов — мужчину и девушку. Свердловчанка скончалась от полученных травм через несколько дней в больнице.

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