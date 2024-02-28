Глава СК РФ просит отчитаться о неоказании медпомощи девушке в Невьянске

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Дело в том, что 18 февраля на трассе 20-летняя девушка получила травму головы. На место приехала скорая помощь без необходимого оборудования для реанимации пострадавшей.
Свердловчанку отвезли в больницу Невьянска, но там нужного оборудования тоже не нашлось. В результате пострадавшая скончалась, сообщили в ведомстве.
Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение и. о. главы регионального СУ СК России Анатолию Надбитову провести проверку и отчитаться об ее результатах.
Напомним, что ранее в Кировграде колесо от грузового авто отлетело во время движения и сбило с ног двух пешеходов — мужчину и девушку. Свердловчанка скончалась от полученных травм через несколько дней в больнице.