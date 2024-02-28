«Глаза выедало»: 26 февраля сероводород в Нижнем Тагиле вновь зашкалил в 9,6 раз

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Накануне «Уральское УГМС» опубликовало результаты замеров за 26 февраля. В этот день, судя по официальной информации с поста, расположенного по улице Красная на Красном Камне, сероводород уловили минимум шесть раз. И все были с превышением ПДК. Разовая норма, напомним, составляет 0,008 мг/м3.
УГМС характеризует уровень загрязнения в эти дни в Нижнем Тагиле как высокий. Превышение сероводорода началось с 1:00 ночи — в 7,4 раза. Затем в 4:00 часа утра концентрация повысилась до 9,6 ПДК.
В два часа дня 26 февраля концентрация сероводорода снизилась и достигла 1,7 ПДК.
Добавим, что до вечера 20:00 часов 27 февраля действовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Сейчас оно отменено. При режиме НМУ предприятия должны снижать количество выбросов. Редакция TagilCity.ru направит запрос в Роспотребнадзор с просьбой провести проверки и найти источник утечки сероводорода.
Ранее мы сообщали, что с 22 февраля до 25 февраля сероводород в воздухе Нижнего Тагила превысил нормативы около 20 раз. Максимальная концентрация в эти дни достигла 10 ПДК. Жители Нижнего Тагила отмечали ухудшение самочувствия в эти дни.
Голова эти дни просто раскалывалась ночью и вечером. Глаза выедало — все с краснющими глазами ходили везде. Кожа чесалась. Задыхались многие — дышишь, а воздуха не хватает, и на губах, и во рту — горько-соленый привкус. Слезы тягучие текли — на вкус горько-соленые. Во рту вкус жжёной серы (как от спичек), — сетует подписчик сообщества TagilCity.ru Артур.
Многие пожаловались на головную боль, кто-то на боль в горле на фоне нормальной температуры тела. Но также горожане отмечают тяжело проходящие ОРВИ, особенно у детей.
Все эти дни, голова просто раскалывалась, ни одна таблетка не помогала, — пишет в группе TagilCity.ru тагильчанка Ирэн.
Кто-то отметил характерный для сероводорода тошнотворный запах и трудности с дыханием.
23 февраля, вечером вышла после работы на улицу и задохнулась мгновенно, чуть не вытошнило. Бедные люди, у кого хронические заболевания лёгких, — пожаловалась Анна.
Напомним, в Нижнем Тагиле до сих пор не установлены санитарно-защитные зоны нескольких предприятий, среди которых ЕВРАЗ НТМК - основной загрязнитель воздуха. В течение нескольких последних лет предприятие обещает начать соблюдать природоохранное законодательство, однако жители до сих пор посещают детсады, больницы и другие объекты вблизи комбината. Также в опасной для здоровья близости находятся и жилые дома.