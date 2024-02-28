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Updated Сегодня, 11:58

В Нижнем Тагиле пять дней подряд превышен сероводород при НМУ

«Глаза выедало»: 26 февраля сероводород в Нижнем Тагиле вновь зашкалил в 9,6 раз

28 февраля 2024, 11:56
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле пять дней подряд превышен сероводород при НМУ

26 февраля, в понедельник, в Нижнем Тагиле вновь уловили сероводород во время действия НМУ. В течение дня превышение нормативов было зафиксировано минимум 6 раз.

Накануне «Уральское УГМС» опубликовало результаты замеров за 26 февраля. В этот день, судя по официальной информации с поста, расположенного по улице Красная на Красном Камне, сероводород уловили минимум шесть раз. И все были с превышением ПДК. Разовая норма, напомним, составляет 0,008 мг/м3.

УГМС характеризует уровень загрязнения в эти дни в Нижнем Тагиле как высокий. Превышение сероводорода началось с 1:00 ночи — в 7,4 раза. Затем в 4:00 часа утра концентрация повысилась до 9,6 ПДК.

  • в 6:40 часов — в 7,8 раза
  • в 9:40 часов — в 8,4 раза
  • с 12:20 до 12:40 часов — с 7,0 до 7,4 ПДК.

В два часа дня 26 февраля концентрация сероводорода снизилась и достигла 1,7 ПДК.

Добавим, что до вечера 20:00 часов 27 февраля действовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Сейчас оно отменено. При режиме НМУ предприятия должны снижать количество выбросов. Редакция TagilCity.ru направит запрос в Роспотребнадзор с просьбой провести проверки и найти источник утечки сероводорода.

Утечка? В Нижнем Тагиле сероводород зашкалил 20 раз в течение четырех дней при НМУ
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Ранее мы сообщали, что с 22 февраля до 25 февраля сероводород в воздухе Нижнего Тагила превысил нормативы около 20 раз. Максимальная концентрация в эти дни достигла 10 ПДК. Жители Нижнего Тагила отмечали ухудшение самочувствия в эти дни.

Голова эти дни просто раскалывалась ночью и вечером. Глаза выедало — все с краснющими глазами ходили везде. Кожа чесалась. Задыхались многие — дышишь, а воздуха не хватает, и на губах, и во рту — горько-соленый привкус. Слезы тягучие текли — на вкус горько-соленые. Во рту вкус жжёной серы (как от спичек), — сетует подписчик сообщества TagilCity.ru Артур.

Многие пожаловались на головную боль, кто-то на боль в горле на фоне нормальной температуры тела. Но также горожане отмечают тяжело проходящие ОРВИ, особенно у детей.

Все эти дни, голова просто раскалывалась, ни одна таблетка не помогала, — пишет в группе TagilCity.ru тагильчанка Ирэн.

Кто-то отметил характерный для сероводорода тошнотворный запах и трудности с дыханием.

23 февраля, вечером вышла после работы на улицу и задохнулась мгновенно, чуть не вытошнило. Бедные люди, у кого хронические заболевания лёгких, — пожаловалась Анна.

Напомним, в Нижнем Тагиле до сих пор не установлены санитарно-защитные зоны нескольких предприятий, среди которых ЕВРАЗ НТМК - основной загрязнитель воздуха. В течение нескольких последних лет предприятие обещает начать соблюдать природоохранное законодательство, однако жители до сих пор посещают детсады, больницы и другие объекты вблизи комбината. Также в опасной для здоровья близости находятся и жилые дома. 

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