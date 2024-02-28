«Глаза выедало»: 26 февраля сероводород в Нижнем Тагиле вновь зашкалил в 9,6 раз

Напомним, в Нижнем Тагиле до сих пор не установлены санитарно-защитные зоны нескольких предприятий, среди которых ЕВРАЗ НТМК - основной загрязнитель воздуха. В течение нескольких последних лет предприятие обещает начать соблюдать природоохранное законодательство, однако жители до сих пор посещают детсады, больницы и другие объекты вблизи комбината. Также в опасной для здоровья близости находятся и жилые дома.