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Updated Сегодня, 10:36

В Екатеринбурге на турнире по мини-футболу арбитр ударил игрока кулаком в лицо

Игрок получил кулаком в лицо от арбитра на турнире по мини-футболу в Екатеринбурге

28 февраля 2024, 10:34
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на турнире по мини-футболу арбитр ударил игрока кулаком в лицо

Словесная перепалка на соревнованиях по мини-футболу в Екатеринбурге переросла в драку, когда футболист стал возражать против желтой карточки.

Матч городской лиги Екатеринбурга по мини-футболу между «Уралхиммашем» и «Памиром» обернулся дракой между судьей и одним из игроков. Об этом сообщает паблик «Лига 5×5/Екатеринбург».

На кадрах видно, что арбитр Роман Камбаров показывает желтую карточку игроку «Уралхиммаша» Валерию Лебедеву, после чего они начинают оживленно спорить. Затем Камбаров удаляет Лебедева с поля, но тот не уходит, а продолжает спорить. После этого арбитр наносит ему удар.

После инцидента оба мужчины, и футболист, и судья, были дисквалифицированы, а в соцсетях развернулись баталии между болельщиками о том, кто из них прав.

Бедный арбитр, довели парня. Полностью на стороне арбитра, игрок не следит за языком, всячески провоцирует судью. Нужно уметь по-мужски отвечать за свои слова и поступки, - написал один из подписчиков паблика «Лига 5×5/Екатеринбург».
Не оправдываю Романа, так как можно было пообщаться после игры, на мой взгляд (если уж на то пошло). Но парнишка там реально руками активно машет и провоцирует. При этом, активность рук упала после встречной агрессии. А зная, как часто на судей агрессируют игроки, не удивительно, что тут не сдержался, — поддержал его другой болельщик.
Я не говорю, что Валера себя правильно вел, но судья махать руками не имеет права никакого, — выразил свое мнение третий подписчик.

Директор турнира «Лига 5×5» Дмитрий Козельский также отреагировал на инцидент и опубликовал сообщение, в котором предупредил об ужесточении правил турнира для игроков, арбитров и болельщиков. В частности, арбитрам за грубое поведение в отношении игрока может грозить пожизненное отстранение. Если провокации допускает игрок, то сначала он должен быть предупрежден карточками, а затем с поля может быть удалена вся команда, за которую он выступает.

Дисквалификация может грозить команде и за некорректное поведение ее болельщиков.

Ранее на II Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта подрались болельщики из Свердловской области и Ямало-Ненецкого АО.

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#Общество#Драка#Турнир#Мини-футбол#Судья#Дисквалификация#Екатеринбург#Инцидент#Игрок#Дарья Бобровицкая
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