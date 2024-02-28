Игрок получил кулаком в лицо от арбитра на турнире по мини-футболу в Екатеринбурге

Директор турнира «Лига 5×5» Дмитрий Козельский также отреагировал на инцидент и опубликовал сообщение, в котором предупредил об ужесточении правил турнира для игроков, арбитров и болельщиков. В частности, арбитрам за грубое поведение в отношении игрока может грозить пожизненное отстранение. Если провокации допускает игрок, то сначала он должен быть предупрежден карточками, а затем с поля может быть удалена вся команда, за которую он выступает.