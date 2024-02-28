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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Как уберечь ребенка от употребления наркотиков? Советы специалистов

Как уберечь ребенка от употребления наркотиков? Советы специалистов

28 февраля 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
С 26 февраля по 3 марта по всей России проводится неделя профилактики употребления наркотических средств. Как распознать у своего ребенка признаки зависимости и, как помочь ему справиться с этим, — в материале TagilCity.ru.

В каждой семье родители рано или поздно задаются вопросом о том, как защитить своего ребенка от возможных проблем, связанных с употреблением наркотических средств. К сожалению, на сегодняшний день нет одного универсального рецепта, но есть меры профилактики, соблюдение которых поможет избежать неправильных решений и неосторожных поступков. Для начала давайте разберемся, что такое наркотики и чем они опасны.

Наркотики — это вещества, способные оказывать воздействие на нервную систему и вызывать изменение сознания человека.

Наркотическая зависимость — это не просто пагубная привычка или проявление слабости, а настоящая болезнь, при которой человек постоянно думает о наркотиках, стремится получить их для определенных приятных ощущений или избавления от психического дискомфорта.

Специалисты называют основными причинами начала употребления подростками наркотиков копирование поведения родителей или сверстников, а также рекламу и пропаганду употребления поверхностно-активных веществ (ПАВ) как тренд современности.

К психоактивным веществам, кстати, относятся не только наркотики в общепринятом понятии, но также алкоголь и табакокурение. Хотя юридически они наркотиками не считаются, — рассказала психолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Надежда Ильина.
Фото: Изображение Midjourney

Симптомы употребления наркотиков у детей

В первую очередь стоит обратить внимание на изменения в поведении. Например, у подростка наблюдается нарушение сна: он много спит или, наоборот, вообще не спит. Ребенок становится слишком активным или пассивным, равнодушным, скрытным, начал обманывать. Повышение аппетита или же его отсутствие, потеря в весе. Сюда же относится падение успеваемости в учебном заведении, частые пропуски занятий.

К опасным признакам также относятся:

  • Следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках),

  • Наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бумажек, маленьких ложечек, шприцев и/ или игл от них,
  • Наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из-под лекарственных или химических препаратов,
  • Наличие пустых тюбиков из-под клея, бензина, нитрокраски, бумажных или пластиковых пакеты, пропитанных химическими запахами,
  • Папиросы в пачках из-под сигарет.
  • Нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя,
  • Увеличение или резкое уменьшение зрачка, отсутствие его реакции на свет, мутность или покраснение глаз,
  • Растягивание слов, ускоренная речь, ответы, не соответствующие вопросам и многое другое.
Фото: 1MI

Как поступить родителям, если подросток уже попробовал наркотики?

  • Нет панике. Постарайтесь успокоиться, даже если уловили подозрительный запах или обнаружили на своего ребенка след от укола.
  • Найдите время и по душам поговорите со своим сыном или дочерью. Важно не стать для своего чада врагом. Нужно быть союзником и дать понять, что поможете справиться с любой бедой.
  • Главное — понять причину употребления. Возможно, наркотик — способ самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту жизни. Также отмечались случаи принуждения к приему наркотических средств.
  • Незамедлительно обратитесь к специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта.

Как уберечь ребенка от наркотиков? Рекомендации психолога родителям

  1. Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать заменой наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой для знакомства и общения. Чаще беседуйте, цените его мнение, любите не за оценки или другие успехи, а просто, потому что он ваш ребенок. Доверие, уважение личности подростка — важные условия общения в семье.
  2. Воспитывайте ребенка самостоятельным и ответственным человеком, который способен предвидеть последствия своих поступков и нести за них ответственность. Не делайте за ребенка то, что должен сделать он сам.
  3. Научите ребенка отказывать сверстникам, в нужный момент говорить слово «нет» уверенно и твердо.
  4. Помогите найти себя. Подобрать подходящее занятие, секцию, кружок.
  5. Старайтесь придерживаться принципов ЗОЖ: исключите из употребления алкоголь и сигареты. Занимайтесь спортом и правильно питайтесь.
Потребление наркотиков во многом связано с желанием попробовать что-то новое, доказать родителям, что взрослый, поэтому с ребенком важно поддерживать дружеский контакт на протяжении периода взросления, иметь общее дело, заниматься спортом и на собственном примере показывать, свои утверждения. В плюс будет занятие в кружках или секциях с раннего детства, но опять же без перегруза, — добавила Надежда Ильина.

Помните, что сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный пример, ведь благополучная и счастливая семья — надежный барьер между ребенком и агрессивной внешней средой.

Фото: Изображение Midjourney

Ранее мы рассказывали, что такое диспансеризация и почему так важно проверять не только свое здоровье, но и здоровье своих детей. Во время таких осмотров врачи определяют состояние взрослого или ребенка, диагностируют заболевание при его наличии, чтобы своевременно принять меры и предупредить развитие болезни.

Время на здоровье. Что такое диспансеризация и зачем ее проходить
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