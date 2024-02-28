Как уберечь ребенка от употребления наркотиков? Советы специалистов

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В каждой семье родители рано или поздно задаются вопросом о том, как защитить своего ребенка от возможных проблем, связанных с употреблением наркотических средств. К сожалению, на сегодняшний день нет одного универсального рецепта, но есть меры профилактики, соблюдение которых поможет избежать неправильных решений и неосторожных поступков. Для начала давайте разберемся, что такое наркотики и чем они опасны.
Наркотики — это вещества, способные оказывать воздействие на нервную систему и вызывать изменение сознания человека.
Наркотическая зависимость — это не просто пагубная привычка или проявление слабости, а настоящая болезнь, при которой человек постоянно думает о наркотиках, стремится получить их для определенных приятных ощущений или избавления от психического дискомфорта.
Специалисты называют основными причинами начала употребления подростками наркотиков копирование поведения родителей или сверстников, а также рекламу и пропаганду употребления поверхностно-активных веществ (ПАВ) как тренд современности.
К психоактивным веществам, кстати, относятся не только наркотики в общепринятом понятии, но также алкоголь и табакокурение. Хотя юридически они наркотиками не считаются, — рассказала психолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Надежда Ильина.
В первую очередь стоит обратить внимание на изменения в поведении. Например, у подростка наблюдается нарушение сна: он много спит или, наоборот, вообще не спит. Ребенок становится слишком активным или пассивным, равнодушным, скрытным, начал обманывать. Повышение аппетита или же его отсутствие, потеря в весе. Сюда же относится падение успеваемости в учебном заведении, частые пропуски занятий.
К опасным признакам также относятся:
Следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках),
Потребление наркотиков во многом связано с желанием попробовать что-то новое, доказать родителям, что взрослый, поэтому с ребенком важно поддерживать дружеский контакт на протяжении периода взросления, иметь общее дело, заниматься спортом и на собственном примере показывать, свои утверждения. В плюс будет занятие в кружках или секциях с раннего детства, но опять же без перегруза, — добавила Надежда Ильина.
Помните, что сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный пример, ведь благополучная и счастливая семья — надежный барьер между ребенком и агрессивной внешней средой.
Ранее мы рассказывали, что такое диспансеризация и почему так важно проверять не только свое здоровье, но и здоровье своих детей. Во время таких осмотров врачи определяют состояние взрослого или ребенка, диагностируют заболевание при его наличии, чтобы своевременно принять меры и предупредить развитие болезни.