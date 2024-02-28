Как уберечь ребенка от употребления наркотиков? Советы специалистов

В каждой семье родители рано или поздно задаются вопросом о том, как защитить своего ребенка от возможных проблем, связанных с употреблением наркотических средств. К сожалению, на сегодняшний день нет одного универсального рецепта, но есть меры профилактики, соблюдение которых поможет избежать неправильных решений и неосторожных поступков. Для начала давайте разберемся, что такое наркотики и чем они опасны.