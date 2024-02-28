Компаниям МСП в 2023 году выдали 1 трлн рублей кредитов под поручительства НГС

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:30
Результат за 2023 год превзошел все достижения более раннего периода функционирования данной системы, о чем подробно рассказал возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич, пишет ТАСС.
«В сравнении с 2022 годом рост привлеченного МСП объема финансирования превысил 35%. Одновременно на 5% увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов (56 тыс.)», — привел конкретную статистику глава Корпорации МСП.
В общей сложности за все пять лет, которые НГС функционирует, в ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» удалось предоставить кредиты с гарантиями и поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка на 3,3 триллиона рублей.
В 2023 году наибольший прирост финансирования под гарантии и поручительства НГС наблюдался в отрасли гостиниц и общепита. Организации малого и среднего предпринимательства, задействованные в работе по данным направлениям, смогли привлечь 34,2 миллиарда рублей (+76%). Помимо этого, большой рост наблюдался в следующих отраслях: транспортировка и хранение (90 миллиардов рублей, +66%), обрабатывающие производства (280 миллиардов рублей, +48%), научно-техническая работа (39 миллиардов рублей, +40%).
«Такой существенный прирост произошел за счет реализации специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей „ПСК+1764“. Предоставленные малым и средним предприятиям этих сфер льготные кредиты позволили им расширить свое производство, наладить выпуск новой и увеличивать объемы уже выпускаемой продукции, а также создать рабочие места», — перечислил задачи, которые организациям МСП помогают реализовать такие кредиты, Александр Исаевич.
Среди регионов наибольшую финансовую поддержку путем предоставления кредитов компаниям МСП с участием НГС получили Свердловская и Нижегородская области. Речь идет о приросте в 105% и 103%, до 44 и 45 миллиардов рублей соответственно. В перечень наиболее успешных по данному показателю субъектов РФ также стоит включить Ростовскую область, Москву и Петербург, где прирост к показателям 2023 года равнялся 59%, 52% и 44%, а общая сумма поддержки в прошлом году достигала 30 миллиардов, 210 миллиардов и 74 миллиарда соответственно.
Стоит отметить, что в Национальную гарантийную систему государство включило Корпорацию МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Эти структуры позволяют владельцам малого и среднего бизнеса добиться получения банковского финансирования при помощи гарантий и поручительств в случае нехватки средств для внесения залога. Такая поддержка ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», запущенного по указу российского президента, за воплощение которого отвечает первый вице-премьер Андрей Белоусов.