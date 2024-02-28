Компаниям МСП в 2023 году выдали 1 трлн рублей кредитов под поручительства НГС

Среди регионов наибольшую финансовую поддержку путем предоставления кредитов компаниям МСП с участием НГС получили Свердловская и Нижегородская области. Речь идет о приросте в 105% и 103%, до 44 и 45 миллиардов рублей соответственно. В перечень наиболее успешных по данному показателю субъектов РФ также стоит включить Ростовскую область, Москву и Петербург, где прирост к показателям 2023 года равнялся 59%, 52% и 44%, а общая сумма поддержки в прошлом году достигала 30 миллиардов, 210 миллиардов и 74 миллиарда соответственно.