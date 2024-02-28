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В Свердловской области вертолет снял мужчину с COVID-19 с перевала Дятлова

Лечил коронавирус: в Свердловской области мужчину эвакуировали с перевала Дятлова

28 февраля 2024, 09:21
Фото: 1MI

В Свердловской области вертолет снял мужчину с COVID-19 с перевала Дятлова

В Свердловской области мужчина заболел коронавирусом и решил совершить восхождение на перевал Дятлова, чтобы «место силы» его исцелило.

Приверженца альтернативной медицины пришлось эвакуировать с перевала Дятлова с помощью санавиации, сообщает пресс-служба Ростеха.

Ему стало плохо после восхождения из-за коронавирусной инфекции, которой он заразился еще до подъема. К медикам мужчина решил не обращаться, вместо этого попытался добраться до «места силы» на перевале Дятлова.

Однако на высоте его состояние резко ухудшилось, из-за чего пришлось вызывать спасателей.

Как сообщают специалисты Ростеха, за 2023 год в России на 55% увеличилось число вылетов Национальной службы санитарной авиации для спасения людей, нуждающихся в медицинской помощи.

Ранее турист из Санкт-Петербурга прошел босиком по следам погибшей в 1959 году группы Дятлова, загадка которой до сих пор не разгадана.

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#Общество#Происшествия#Свердловская область#Эвакуация#Перевал дятлова#Вертолет#Ростех#Спасение человека#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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