Лечил коронавирус: в Свердловской области мужчину эвакуировали с перевала Дятлова

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Приверженца альтернативной медицины пришлось эвакуировать с перевала Дятлова с помощью санавиации, сообщает пресс-служба Ростеха.
Ему стало плохо после восхождения из-за коронавирусной инфекции, которой он заразился еще до подъема. К медикам мужчина решил не обращаться, вместо этого попытался добраться до «места силы» на перевале Дятлова.
Однако на высоте его состояние резко ухудшилось, из-за чего пришлось вызывать спасателей.
Как сообщают специалисты Ростеха, за 2023 год в России на 55% увеличилось число вылетов Национальной службы санитарной авиации для спасения людей, нуждающихся в медицинской помощи.
Ранее турист из Санкт-Петербурга прошел босиком по следам погибшей в 1959 году группы Дятлова, загадка которой до сих пор не разгадана.