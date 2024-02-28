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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Машина сгорела на парковке в Нижнем Тагиле

Машина сгорела у посетителя травмпункта в Нижнем Тагиле

28 февраля 2024, 07:09
Фото: Отдел надзорной деятельности

Машина сгорела на парковке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина подъехал к медучреждению, припарковался и зашел в здание. Когда он вернулся, увидел, что машина горит и ее уже тушат спасатели.

Это ЧП произошло 27 февраля в 22:44 на парковке у травмпункта на Липовом тракте. Горела иномарка Ford Escort. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Известно, что пожарных вызвали прохожие. Тушили авто шесть спасателей. Пламя разгорелось из-за короткого замыкания электропроводки.

Проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла во время пожара в квартире в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Травмпункт#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Машина#Короткое замыкание#Екатеринбург#Происшествие#Дарья Сорокина
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