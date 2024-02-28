Машина сгорела у посетителя травмпункта в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Это ЧП произошло 27 февраля в 22:44 на парковке у травмпункта на Липовом тракте. Горела иномарка Ford Escort. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.
Известно, что пожарных вызвали прохожие. Тушили авто шесть спасателей. Пламя разгорелось из-за короткого замыкания электропроводки.
Проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.
Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла во время пожара в квартире в Екатеринбурге.