Медведицу Хатангу накормили роскошным обедом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Для животного приготовили рыбу и красиво оформили торт изо льда, в котором разместили фрукты, овощи и нерпу (тюлень — любимая пища Хатанги).
На кормление этого животного в зоопарке тратят порядка ста тысяч рублей ежемесячно, пишет Е1.
Судя по кадрам, медведица сразу же съела принесенную ей пищу. Все это лицезрели посетители.
Напомним, что медведица приехала в Екатеринбург из архипелага Северная Земля два года назад. После этого она две недели пробыла на карантине.
Ранее в зоопарке выбрали зоомистера. Им стал Скунс по кличке Мирон. За первое место также сражались рыба, обезьянка и орел. Питается зверек-победитель овощами, фруктами, рыбой, а также некоторыми живыми существами.