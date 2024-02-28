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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

В Екатеринбурге медведицу накормили сытным обедом

Медведицу Хатангу накормили роскошным обедом в Екатеринбурге

28 февраля 2024, 08:19
Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Екатеринбурге медведицу накормили сытным обедом

В зоопарке Екатеринбурга белая медведица Хатанга получила сытный и роскошный обед. Такое подарок ей полагается в честь Международного дня белого медведя.

Для животного приготовили рыбу и красиво оформили торт изо льда, в котором разместили фрукты, овощи и нерпу (тюлень — любимая пища Хатанги).

На кормление этого животного в зоопарке тратят порядка ста тысяч рублей ежемесячно, пишет Е1.

Судя по кадрам, медведица сразу же съела принесенную ей пищу. Все это лицезрели посетители.

Напомним, что медведица приехала в Екатеринбург из архипелага Северная Земля два года назад. После этого она две недели пробыла на карантине.

Ранее в зоопарке выбрали зоомистера. Им стал Скунс по кличке Мирон. За первое место также сражались рыба, обезьянка и орел. Питается зверек-победитель овощами, фруктами, рыбой, а также некоторыми живыми существами.

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#Общество#Еда#Природа#Зоопарк#Медведь#Екатеринбург#Медведица#Дарья Сорокина
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