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В лесу под Екатеринбургом найден труп пропавшего мужчины

Мертвым найден пропавший под Екатеринбургом 39-летний мужчина

28 февраля 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney

В лесу под Екатеринбургом найден труп пропавшего мужчины

Пропавший в коттеджном поселке «Шато-2» под Екатеринбургом мужчина найден мертвым. Ему было 39 лет. Ранее он пропал при странных обстоятельствах.

Нашли труп пропавшего в лесу. Предварительно установлено, что он скончался от переохлаждения.

Ранее сообщалось, что Александр (пропавший) приехал в коттеджный поселок 27 февраля в 13:40. На камерах видеонаблюдения видно, что Александр оставил машину и ушел куда-то.

Его родные рассказывали, что они не были в ссоре, и что ранее Александр не сбегал из дома. Среди особых примет пропавшего назывался шрам на лице.

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