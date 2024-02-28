Мертвым найден пропавший под Екатеринбургом 39-летний мужчина

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Нашли труп пропавшего в лесу. Предварительно установлено, что он скончался от переохлаждения.
Ранее сообщалось, что Александр (пропавший) приехал в коттеджный поселок 27 февраля в 13:40. На камерах видеонаблюдения видно, что Александр оставил машину и ушел куда-то.
Его родные рассказывали, что они не были в ссоре, и что ранее Александр не сбегал из дома. Среди особых примет пропавшего назывался шрам на лице.