«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Тагильчанка Ксения Логинова, родившаяся 29 февраля 2000 года, рассказала редакции TagilCity.ru, что в невисокосный год ее поздравляют с днем рождения 1 марта. В целом ее жизнь не особо отличается от жизни людей, родившихся в другие дни, уверена девушка. Но она получает удовольствие от реакции людей на ее дату рождения.
В невисокосный год друзья и близкие поздравляют меня 1 марта. Живу, как и все обычные люди. Очень нравится смотреть на реакцию людей, когда сообщаю им свою дату рождения. Многие переспрашивают, не шутки ли, и как записана дата в паспорте. Обычно в шутки при знакомстве говорю, что вот мне мол всего пять лет, — поделилась тагильчанка с редакцией.
Другого жителя Нижнего Тагила — Александра Лаврова — друзья поздравляют с днем рождения разными способами. Дата на жизнь молодого человека особо не повлияла, однако, он тоже удивляет всех, кто узнает о его дне рождения.
Каждый поздравляет по-разному. Друзья поздравляют 28 февраля, либо с 28 февраля на 1 марта в промежутке с 00:00. С родителями в основном 1 марта, так как заранее день рождения не праздновали. Жизнь ничем не отличается, единственное, все удивляются, когда узнают про 29 февраля, иногда не верят, — рассказывает Александр.
А вот Елена Гребенькова из Нижнего Тагила своей дате рождения не особо рада. Оно и понятно, три года из четырех твой день просто отсутствует на календаре, да и в жизни. Но проблем с тем, как и когда отметить, у Елены нет.
Не очень, конечно, нравится, что день рождения 29 февраля. Поздравляют, кто как — 28 февраля или 1 марта, и отмечаю также, — улыбается Елена.
Кстати, привычные нам 365 дней и високосный год появились в юлианском календаре, которым стали пользоваться с 1 января 45 года до нашей эры по указу диктатора Гай Юлия Цезаря. Дополнительный день в феврале появился для компенсации расхождения между движением Солнца и календарем.
Елена Елесина раз в четыре года отмечает целых два дня рождения. Дело в том, что в свидетельстве о рождении фактическая дата была изменена на 1 марта по инициативе родителей девушки. Такая магия цифр способствует удаче, уверена Елена.
Обычно принимаю поздравления в первый день весны — 1 марта, так как родители в свое время решили, что для меня это будет очень не удобно и исправили мой день рождения на первое число. Но, как оказалось, меня это никак не напрягает. Наоборот, даже очень нравится раз в четыре года праздновать два дня рождения из-за этого. И, как ни странно, дочь свою я тоже родила в високосный год, не 29 февраля, конечно, но все-таки интересное вышло совпадение. Живу отлично, не верю в суеверия, считаю, что как раз нам, рожденным в високосный год, удача улыбается чаще, — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка.
Уроженка Нижнего Тагила Евгения Зуева 1968 года рождения рассказала редакции, что в детстве только с годами она полюбила свою уникальную дату.
Друзья шутят, что до 25 лет я вряд ли доживу. Сейчас, если шуточно считать, мне — 15 лет. В детстве, лет до 9, я очень остро переживала, что моего дня нет на календаре. Как это, нет моего дня, думала я? Мы с мамой дописывали в невисокосные годы мою дату и праздновали день рождения 1 марта. Заранее праздновать не люблю. Сейчас дату уже не приписываю, конечно, но в душе радуюсь. Считаю себя уникальной в каком-то смысле. В моем окружении нет никого, рожденного в этот день, — поделилась Евгения с корреспондентом TagilCity.ru.
А еще Евгения шутит, что в невисокосные годы можно официально не отмечать день рождения и не звать гостей, с возрастом, говорит женщина, акцентировать на цифры в паспорте не особо хочется.
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