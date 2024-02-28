tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Профессор из Екатеринбурга перевел мошенникам 1,3 млн рублей

Мошенники обманули профессора из Екатеринбурга на 1,3 млн рублей

28 февраля 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney

Профессор из Екатеринбурга перевел мошенникам 1,3 млн рублей

В Екатеринбурге профессор одного из вузов попался на уловку телефонных аферистов и отдал им 1,3 млн рублей. Ему звонил «сотрудник сотовой компании».

Известно, что пострадавшему 65 лет. После случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Профессор рассказал, что ему позвонили через мессенджер. «Сотрудник сотового оператора» настаивал, что нужно продлить договор оказания мобильной связи прямо сейчас.

Мужчина согласился. Восемь раз ему на телефон приходили уведомления, все данные из которых он передавал аферисту. В том числе ему приходили СМС о списании денег с его вкладов. Мужчина называл незнакомцу все коды. В результате он остался без всех денег.

Поняв, что оказался обманут, профессор стал звонить в банки, где у него были вклады. Но там сказали, что на счетах осталось только две тысячи рублей.

Ранее сообщалось что мошенники начали предлагать жителям Екатеринбурга дорогие бренды по низким ценам.

Бабушка в Нижнем Тагиле искала телефон внучки через соцсети и попалась мошенникам
Узнать подробнее
Читайте также:
Руководитель спортшколы в Нижнем Тагиле отдал 305 тысяч мошенникамДиректор фирмы в Екатеринбурге отдал аферистам 8 млн рублейБезработная девушка в Екатеринбурге лишилась трех миллионов в надежде подзаработать
#Свердловская область#Уголовное дело#Банк#Криминал#Обман#Мошенники#Мессенджер#Профессор#Вклады#Мобильная связь#18+#Екатеринбург#Аферисты#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Сегодня, 04:50
Все о планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Сегодня, 11:06
Старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта
Сегодня, 11:46
Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:58
Лечил коронавирус: в Свердловской области мужчину эвакуировали с перевала Дятлова
Сегодня, 09:21
Бизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчика
Сегодня, 10:24