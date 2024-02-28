Мошенники обманули профессора из Екатеринбурга на 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Известно, что пострадавшему 65 лет. После случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Профессор рассказал, что ему позвонили через мессенджер. «Сотрудник сотового оператора» настаивал, что нужно продлить договор оказания мобильной связи прямо сейчас.
Мужчина согласился. Восемь раз ему на телефон приходили уведомления, все данные из которых он передавал аферисту. В том числе ему приходили СМС о списании денег с его вкладов. Мужчина называл незнакомцу все коды. В результате он остался без всех денег.
Поняв, что оказался обманут, профессор стал звонить в банки, где у него были вклады. Но там сказали, что на счетах осталось только две тысячи рублей.
Ранее сообщалось что мошенники начали предлагать жителям Екатеринбурга дорогие бренды по низким ценам.