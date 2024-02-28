Названо самое популярное жилье в рамках «Семейной ипотеки»

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Экспертным мнением поделились представители AVA Group, сообщают Newia.
Программа «Семейной ипотеки» работает с 2018 года. Это мера поддержки для семей с детьми. Специалисты утверждают, что и в 2024 году это востребованный продукт.
В конце прошлого года ужесточились правила выдачи такой ипотеки. Возрос первоначальный взнос, банковские ставки, появилось правило «один заемщик — одна льготная ипотека» и ряд других.
Специалисты прогнозируют, что в будущем «Семейная ипотека» будет работать более точечно. Условия будут индивидуальны для жителей в зависимости от их жизненной ситуации, региона проживания и так далее.
Отмечается, что высокая цена на квартиры и ужесточение условий по ипотекам в ближайшем будущем создают предпосылки для большего интереса покупателей на более маленькое с точки зрения квадратных метров жилье, уверены эксперты по недвижимости.
По их прогнозам, что самыми востребованными станут «однушки» от 30 до 45 «квадратов». Кроме Сочи, где габариты квартир и ранее были маленькими.
Ранее эксперт рассказал, чем сейчас грозит покупка жилья в России.