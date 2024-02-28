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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Названо самое популярное жилье в рамках «Семейной ипотеки»

Названо самое популярное жилье в рамках «Семейной ипотеки»

28 февраля 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты рассказали, какое жилье обычно приобретают россияне под «Семейную ипотеку».

Экспертным мнением поделились представители AVA Group, сообщают Newia.

Программа «Семейной ипотеки» работает с 2018 года. Это мера поддержки для семей с детьми. Специалисты утверждают, что и в 2024 году это востребованный продукт.

В конце прошлого года ужесточились правила выдачи такой ипотеки. Возрос первоначальный взнос, банковские ставки, появилось правило «один заемщик — одна льготная ипотека» и ряд других.

Специалисты прогнозируют, что в будущем «Семейная ипотека» будет работать более точечно. Условия будут индивидуальны для жителей в зависимости от их жизненной ситуации, региона проживания и так далее.

Отмечается, что высокая цена на квартиры и ужесточение условий по ипотекам в ближайшем будущем создают предпосылки для большего интереса покупателей на более маленькое с точки зрения квадратных метров жилье, уверены эксперты по недвижимости.

По их прогнозам, что самыми востребованными станут «однушки» от 30 до 45 «квадратов». Кроме Сочи, где габариты квартир и ранее были маленькими.

Ранее эксперт рассказал, чем сейчас грозит покупка жилья в России.

«Семейную ипотеку» ждут изменения
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#Экономика#Жилье#Правила#Россияне#Ипотека#Екатеринбург#Первоначальный взнос#Дарья Сорокина
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