Независимый эксперт рекомендует не спешить менять зимние шины на летние

«Всесезонные шины не очень хорошо справляются ни с зимними, ни с летними условиями, они не предназначены ни для одного, ни для другого. Это большая ложь. Хотя они могут быть удобны, когда лень их менять, зимние шины по своей природе мягкие, и если использовать их летом, то они быстро износятся. Всесезонные шины жестче, но они все равно износятся летом и плохо себя ведут зимой из-за наличия пластика, что влияет на сцепление», — предупредил Осипов.