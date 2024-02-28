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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Независимый эксперт рекомендует не спешить менять зимние шины на летние

28 февраля 2024, 05:42
В марте еще рано менять зимние шины на летние, сказал автомобильный специалист Олег Осипов в интервью радиостанции «Радио 1».

Он отметил, что в каждом регионе есть свои климатические особенности, но рекомендуется менять шины на летние, когда температура поднимется выше +5°C. Специалист также попросил не использовать универсальные всесезонные шины, которые, как говорят, подходят как для лета, так и для зимы, пишет pravda.ru.

«Всесезонные шины не очень хорошо справляются ни с зимними, ни с летними условиями, они не предназначены ни для одного, ни для другого. Это большая ложь. Хотя они могут быть удобны, когда лень их менять, зимние шины по своей природе мягкие, и если использовать их летом, то они быстро износятся. Всесезонные шины жестче, но они все равно износятся летом и плохо себя ведут зимой из-за наличия пластика, что влияет на сцепление», — предупредил Осипов.

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