Новую канализацию в частном секторе на Гальянке построят в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Все работы будут вестись летом 2024 года: с 1 июня по 31 июля. Канализацией оснастят дома на улицах Верескова, Пришвина, Большой Гальянской и Малой Гальянской.
При строительстве сетей более 1,5 километра необходимо соблюдать способы, которые не приведут к появлению каких-либо опасных процессов. Это необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, не причинить вред имуществу и окружающей среде.
Среди работ, которые нужно сделать, в документации значатся перекладка водопровода, непосредственно сама канализация, восстановление благоустройства, утилизация мусора и другие.
Подрядной организации разрешено при необходимости вырубать деревья по постановлению администрации города. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.
Проектно-сметная документация на строительство была подготовлена еще в 2021 году. Однако из-за повышения стоимости материалов пришлось делать перерасчет в смете.
Напомним, на Вые в Нижнем Тагиле строят новую насосную станцию и меняют канализационный коллектор. Работы уже выполнены более чем на 50%.