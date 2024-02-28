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В Нижнем Тагиле более 70 частных домов подключат к канализации

Новую канализацию в частном секторе на Гальянке построят в Нижнем Тагиле

28 февраля 2024, 14:14
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле более 70 частных домов подключат к канализации

Подрядчика на строительство сети канализации для более 70 жилых домов на Гальянке ищет администрация Нижнего Тагила. На работы выделено 46,3 миллиона рублей.

Все работы будут вестись летом 2024 года: с 1 июня по 31 июля. Канализацией оснастят дома на улицах Верескова, Пришвина, Большой Гальянской и Малой Гальянской.

При строительстве сетей более 1,5 километра необходимо соблюдать способы, которые не приведут к появлению каких-либо опасных процессов. Это необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, не причинить вред имуществу и окружающей среде.

Среди работ, которые нужно сделать, в документации значатся перекладка водопровода, непосредственно сама канализация, восстановление благоустройства, утилизация мусора и другие.

Подрядной организации разрешено при необходимости вырубать деревья по постановлению администрации города. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Проектно-сметная документация на строительство была подготовлена еще в 2021 году. Однако из-за повышения стоимости материалов пришлось делать перерасчет в смете.

Напомним, на Вые в Нижнем Тагиле строят новую насосную станцию и меняют канализационный коллектор. Работы уже выполнены более чем на 50%.

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