Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 11:46
Так, новые дополнительные автобусы будут ездить по следующим рейсам:
Больше всего из этих транспортных средств «встанет» на маршрут № 46 — 6 единиц техники. По 4 автобуса будут обслуживать 58 и 61 маршруты, по одному — маршруты № 7, 13, 15, 19.
В сутки новое подразделение будет осуществлять пассажирские перевозки на 3 576 километров. Эта дистанция сопоставима с расстоянием от Нижнего Тагила до Берлина. Ежедневно на семи муниципальных маршрутах автобусами будут совершаться 266 рейсов.
Больше всего рейсов планируется делать на маршруте № 58. Ежедневно их будет 80. А самое большое расстояние в день будут преодолевать водители маршрута № 61. Оно равняется 1085 км.
Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов рассказал TagilCity.ru, что сделаны ставки на точное соблюдение расписания рейсов.
Нам надо какое-то время для того, чтобы навести порядок у себя, скажем так, в плане расписания. Я жестко спрашиваю соблюдение расписания трамваев с водителей, — отметил Темнов.
Также о необходимости соблюдения расписания автобусных маршрутов высказался заместитель Темнова Сергей Шнайдер.
У нас один из приоритетов — соблюдение расписания, чтобы люди понимали, что можно подойти к остановке по указанному расписанию — и автобус будет, — говорит Шнайдер.
Напомним, администрация Нижнего Тагила планирует расторгнуть контракты с действующими перевозчиками и заключить после этого с новыми компаниями. Прежние договоры были заключены в 2021 году до июня 2028 года.