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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

На дорогах Нижнего Тагила появятся новые автобусы

Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем Тагиле

28 февраля 2024, 08:58
Фото: tagilcity.ru

На дорогах Нижнего Тагила появятся новые автобусы

Новые автобусы начнут курсировать в Нижнем Тагиле по городским рейсам во всех районах. Их запустят с 1 марта 2024 года.

Так, новые дополнительные автобусы будут ездить по следующим рейсам:

  • №46 «ВМЗ улица Быкова — Кулинарное училище»;
  • №13 «Ж/д вокзал — Психиатрическая больница»;
  • №15 «Кинотеатр „Урал“ — поселок Горбуново»;
  • №7 «Ж/д вокзал — Верхняя Черемшанка»;
  • №61 «Поселок Северный — Дзержинский район — поселок Северный»;
  • №58 «Ж/д вокзал — поселок Северный»;
  • №19 «Кинотеатр „Урал“ — пансионат „Аист“».

Больше всего из этих транспортных средств «встанет» на маршрут № 46 — 6 единиц техники. По 4 автобуса будут обслуживать 58 и 61 маршруты, по одному — маршруты № 7, 13, 15, 19.

В сутки новое подразделение будет осуществлять пассажирские перевозки на 3 576 километров. Эта дистанция сопоставима с расстоянием от Нижнего Тагила до Берлина. Ежедневно на семи муниципальных маршрутах автобусами будут совершаться 266 рейсов.

Больше всего рейсов планируется делать на маршруте № 58. Ежедневно их будет 80. А самое большое расстояние в день будут преодолевать водители маршрута № 61. Оно равняется 1085 км.

Фото: tagilcity.ru

Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов рассказал TagilCity.ru, что сделаны ставки на точное соблюдение расписания рейсов.

Нам надо какое-то время для того, чтобы навести порядок у себя, скажем так, в плане расписания. Я жестко спрашиваю соблюдение расписания трамваев с водителей, — отметил Темнов.

Также о необходимости соблюдения расписания автобусных маршрутов высказался заместитель Темнова Сергей Шнайдер.

У нас один из приоритетов — соблюдение расписания, чтобы люди понимали, что можно подойти к остановке по указанному расписанию — и автобус будет, — говорит Шнайдер.

Напомним, администрация Нижнего Тагила планирует расторгнуть контракты с действующими перевозчиками и заключить после этого с новыми компаниями. Прежние договоры были заключены в 2021 году до июня 2028 года.

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