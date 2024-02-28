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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Коттедж за 100 миллионов продается под Екатеринбургом

Особняк для миллионеров продается под Екатеринбургом

28 февраля 2024, 14:00
Фото: 1MI

Коттедж за 100 миллионов продается под Екатеринбургом

В коттеджном поселке Екатеринбурга «Образцово» продается коттедж. Он оценен в 100 миллионов рублей.

Площадь особняка составляет 700 «квадратов». Полностью в коттедже возведены лишь стены с крышей. В объявлении также сказано, что это экологически приятное место.

Вокруг дома есть красивые сосны. Хозяин жилья отмечает, что дом продается по той же цене, за которую был куплен. При этом он уже во многом оборудован для комфортного отдыха. Там есть пруд, пляж, территории для занятий спортом и пикника всей семьей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге за 215 миллионов продают отель ATLAZA.

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#Свободное время#Свердловская область#Миллионеры#Коттедж#Пруд#Продажа#Природа#Екатеринбург#Сосны#Особняк#Дарья Сорокина
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