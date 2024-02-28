Особняк для миллионеров продается под Екатеринбургом

Вокруг дома есть красивые сосны. Хозяин жилья отмечает, что дом продается по той же цене, за которую был куплен. При этом он уже во многом оборудован для комфортного отдыха. Там есть пруд, пляж, территории для занятий спортом и пикника всей семьей.