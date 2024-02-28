Особняк для миллионеров продается под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Площадь особняка составляет 700 «квадратов». Полностью в коттедже возведены лишь стены с крышей. В объявлении также сказано, что это экологически приятное место.
Вокруг дома есть красивые сосны. Хозяин жилья отмечает, что дом продается по той же цене, за которую был куплен. При этом он уже во многом оборудован для комфортного отдыха. Там есть пруд, пляж, территории для занятий спортом и пикника всей семьей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге за 215 миллионов продают отель ATLAZA.