Оставался день до дня рождения: в ДТП с лосем под Нижним Тагилом погиб волейболист

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
О смерти подростка рассказали в нижнетагильской группе ВКонтакте «Околоволейбола».
Огромные соболезнования родным и близким нашего прекрасного волейболиста, — говорится в сообщении.
Также соболезнования родственникам погибшего мальчика выразили в комментариях подписчики сообщества.
Наши соболезнования родным и близким. Как жизнь не предсказуема, вечером играли против друг друга, а через час Сергея не стало, — пишет одна из подписчиц.
Известно, что Сергей играл за салдинскую волейбольную команду «Титан».
Напомним, дорожная авария произошла 26 февраля 2024 года. На дорогу неожиданно выбежал лось, и водитель не успел затормозить. В результате наезда погибли подросток и дикое животное.