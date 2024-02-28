Оставался день до дня рождения: в ДТП с лосем под Нижним Тагилом погиб волейболист

17-летний волейболист погиб в ДТП с лосем на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда

В аварии с лосем на дороге под Нижним Тагилом погиб 17-летний волейболист Сергей Нестеров из Верхней Салды. 27 февраля 2024 года ему должно было исполниться 18 лет.