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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

17-летний волейболист погиб в ДТП с лосем на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда

Оставался день до дня рождения: в ДТП с лосем под Нижним Тагилом погиб волейболист

28 февраля 2024, 04:21
Фото: МБОУ СОШ № 6 г. Верхняя Салда

17-летний волейболист погиб в ДТП с лосем на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда

В аварии с лосем на дороге под Нижним Тагилом погиб 17-летний волейболист Сергей Нестеров из Верхней Салды. 27 февраля 2024 года ему должно было исполниться 18 лет.

О смерти подростка рассказали в нижнетагильской группе ВКонтакте «Околоволейбола».

Огромные соболезнования родным и близким нашего прекрасного волейболиста, — говорится в сообщении.

Также соболезнования родственникам погибшего мальчика выразили в комментариях подписчики сообщества.

Наши соболезнования родным и близким. Как жизнь не предсказуема, вечером играли против друг друга, а через час Сергея не стало, — пишет одна из подписчиц.
Фото: МБОУ СОШ № 6 г. Верхняя Салда

Известно, что Сергей играл за салдинскую волейбольную команду «Титан».

Напомним, дорожная авария произошла 26 февраля 2024 года. На дорогу неожиданно выбежал лось, и водитель не успел затормозить. В результате наезда погибли подросток и дикое животное.

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