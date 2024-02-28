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Posted Вчера, 11:15

Published Вчера, 11:15

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Ответственность перед соседями: кому нужна страховка?

28 февраля 2024, 11:15
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8KY1CY
Иногда случайное происшествие в квартире может надолго испортить отношения с соседями. Короткое замыкание или протечка в ванной могут произойти в рабочие часы, когда некому быстро заметить неисправность.

Последствия такого форс-мажора — долгие разбирательства из-за испорченного ремонта и пострадавшего имущества жителей соседних квартир.

Вместе с экспертами СОГАЗа рассказываем, кому пригодится страхование ответственности перед соседями.

Жителям новостроек. В таких домах у многих жителей недавно сделан ремонт. Если свежая отделка пострадает от случайного затопления или пожара, восстановление может обойтись дорого.

Страховку можно оформить и на время ремонта. Тогда случайно повреждённые рабочими перекрытия или общие с соседями стены не придётся оплачивать за свой счёт.

Арендаторам. Старые трубы или неисправный полотенцесушитель в съемной квартире могут подвести в самый неожиданный момент. Если пострадает квартира соседей, арендатору не придётся спорить с собственником из-за расходов на ремонт. Выплаты по страховке компенсируют ущерб.

Арендодателям. Забытый на плите чайник или поломка стиральной машины в отсутствие жильцов могут привести к серьёзным последствиям. Если неосторожный квартиросъёмщик причинит ущерб соседскому имуществу, страховка его покроет.

Если квартира пустует. Бывает, что собственник часто находится в разъездах или отправляется в отпуск. Чтобы не переживать о том, что может случиться с квартирой без присмотра, можно оформить страховку.

Ответственным собственникам. Полис «Оптимальное решение для квартиры» от СОГАЗа защитит ваши финансовые интересы, если жильё и ценные вещи пострадают от пожара, залива, взрыва, стихийных бедствий и краж. А если в результате форс-мажора в квартире испорчено имущество соседей, страховая компенсирует восстановление.

Доступно два варианта страхования ответственности:

  • от последствий пожара, залива или взрыва;
  • от последствий пожара, залива, взрыва и аварий при ремонтных/строительных работах.

Подобрать условия страхования и получить полис можно онлайн на сайте СОГАЗа.

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