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Published Сегодня, 08:45

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Мужчина оправдан присяжными после убийства незнакомца в Свердловской области

Присяжные оправдали свердловчанина за убийство незнакомца

28 февраля 2024, 08:45
Фото: 1MI

Мужчина оправдан присяжными после убийства незнакомца в Свердловской области

В Свердловской области присяжные оправдали мужчину, который нокаутировал незнакомца ударом кулака по голове. Пострадавший скончался.

Дело рассматривалось в Пригородном районном суде Свердловской области. Следствие полагает, что два года назад летом пьяный мужчина Ярослав поссорился с незнакомцем в селе Николо-Павловское Пригородного района.

В какой-то момент он ударил его кулаком по голове, мужчина упал на траву и скончался. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Обвиняемый настаивал на том, чтобы дело рассмотрели присяжные, так и произошло.

Присяжные заседатели решили, что «не установлено событие вышеуказанного происшествия» и вынесли оправдательный вердикт. Эти действия обязали суд вынести в отношении Ярослава оправдательный приговор.

Ранее обвиняемые в двойном убийстве в Первоуральске супруги были оправданы присяжными.

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#Суд#Убийство#Криминал#Следствие#Ссора#Присяжные#18+#Екатеринбург#Оправдание#Незнакомец#Пьяный мужчина#Дарья Сорокина#УК РФ
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