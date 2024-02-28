Присяжные оправдали свердловчанина за убийство незнакомца

В какой-то момент он ударил его кулаком по голове, мужчина упал на траву и скончался. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Обвиняемый настаивал на том, чтобы дело рассмотрели присяжные, так и произошло.