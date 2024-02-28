Присяжные оправдали свердловчанина за убийство незнакомца

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:48
Дело рассматривалось в Пригородном районном суде Свердловской области. Следствие полагает, что два года назад летом пьяный мужчина Ярослав поссорился с незнакомцем в селе Николо-Павловское Пригородного района.
В какой-то момент он ударил его кулаком по голове, мужчина упал на траву и скончался. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Обвиняемый настаивал на том, чтобы дело рассмотрели присяжные, так и произошло.
Присяжные заседатели решили, что «не установлено событие вышеуказанного происшествия» и вынесли оправдательный вердикт. Эти действия обязали суд вынести в отношении Ярослава оправдательный приговор.
Ранее обвиняемые в двойном убийстве в Первоуральске супруги были оправданы присяжными.