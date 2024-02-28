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Мужчина со шрамом на лице пропал в Екатеринбурге

Пропал при загадочных обстоятельствах: в Екатеринбурге ищут мужчину со шрамом на лице

28 февраля 2024, 06:30
Фото: 1MI

Мужчина со шрамом на лице пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивают 39-летнего местного жителя. Мужчина бесследно исчез 27 февраля 2024 года.

Мужчина поехал в коттеджный поселок «Шато-2», где у него с женой идет стройка дома. Вскоре после этого он перестал выходить на связь. Его местонахождение сейчас неизвестно, пишет Е1.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

При этом в день исчезновения екатеринбуржец оставил открытым свой автомобиль, в котором находились телефон и документы. По словам его супруги, в семье у них все хорошо. Поиски ведут сотрудники регионального отряда «Прорыв».

В момент пропажи на горожанине были надеты куртка с капюшоном, флисовая кофта, штаны, ботинки и шапка черного цвета. Из особых примет у мужчины есть рубец на лице.

Напомним, 22 февраля 2024 года в Красноуфимске пропала местная жительница.

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