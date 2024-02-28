Пропал при загадочных обстоятельствах: в Екатеринбурге ищут мужчину со шрамом на лице

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Мужчина поехал в коттеджный поселок «Шато-2», где у него с женой идет стройка дома. Вскоре после этого он перестал выходить на связь. Его местонахождение сейчас неизвестно, пишет Е1.
При этом в день исчезновения екатеринбуржец оставил открытым свой автомобиль, в котором находились телефон и документы. По словам его супруги, в семье у них все хорошо. Поиски ведут сотрудники регионального отряда «Прорыв».
В момент пропажи на горожанине были надеты куртка с капюшоном, флисовая кофта, штаны, ботинки и шапка черного цвета. Из особых примет у мужчины есть рубец на лице.
Напомним, 22 февраля 2024 года в Красноуфимске пропала местная жительница.