Пьяный водитель грузовика отстранен от вождения. Он перевозил груз из Тюмени в Казань

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Автоинспекторы во время патрулирования остановили грузовую машину с полуприцепом, водитель которой имел признаки опьянения. Как оказалось, мужчина живет в Казани и перевозил груз из Тюмени в столицу Татарстана, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.
Результат освидетельствования показал, что в момент вождения мужчина находился в нетрезвом состоянии. Транспортное средство задержали и поместили на спецстоянку. Суд в ближайшее время определит меру наказания.
Напомним, в Ирбитском районе у местного жителя конфисковали автомобиль за повторное вождение в пьяном виде.