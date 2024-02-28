Пьяный водитель грузовика отстранен от вождения. Он перевозил груз из Тюмени в Казань

Автоинспекторы во время патрулирования остановили грузовую машину с полуприцепом, водитель которой имел признаки опьянения. Как оказалось, мужчина живет в Казани и перевозил груз из Тюмени в столицу Татарстана, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.