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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Пьяного водителя грузовика инспекторы отстранили от вождения на Тюменской трассе

Пьяный водитель грузовика отстранен от вождения. Он перевозил груз из Тюмени в Казань

28 февраля 2024, 09:04
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пьяного водителя грузовика инспекторы отстранили от вождения на Тюменской трассе

Мужчина управлял грузовиком в состоянии алкогольного опьянения на трассе Екатеринбург — Тюмень 27 февраля 2024 года.

Автоинспекторы во время патрулирования остановили грузовую машину с полуприцепом, водитель которой имел признаки опьянения. Как оказалось, мужчина живет в Казани и перевозил груз из Тюмени в столицу Татарстана, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.

Результат освидетельствования показал, что в момент вождения мужчина находился в нетрезвом состоянии. Транспортное средство задержали и поместили на спецстоянку. Суд в ближайшее время определит меру наказания.

Напомним, в Ирбитском районе у местного жителя конфисковали автомобиль за повторное вождение в пьяном виде.

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