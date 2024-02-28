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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Пять модных трендов из нулевых, которые сейчас неактуальны

Пять модных трендов из нулевых, которые сейчас неактуальны

28 февраля 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney
Мода свободных и гламурных нулевых в России была порой абсурдной. Популярные тогда стили в одежде сейчас можно назвать безвкусными. То, что в те годы было принято считать сексуальным, в наше время вызывает недоумение, а иногда и смех.

В нулевых актуальными считались джинсы с ультранизкой посадкой. А еще лучше было надеть под них яркие стринги — да так, чтобы они обязательно торчали наружу.

Следующим по популярности веянием моды того времени был пирсинг. Особенно часто модницы выставляли напоказ пирсинг в пупке с болтающимися на животе длинными украшениями, пишет newia.ru.

Третью позицию занимает сохранившаяся еще с 90-х мода на чрезмерную худобу. Стиль, получивший название «героиновый шик», считался привлекательным, хотя многие мужчины с этим утверждением не были согласны. В наши дни такое состояние, как анорексия, справедливо называют болезнью, а не пределом совершенства.

Мода на яркие и блестящие аксессуары и одежду, именуемая в нулевых гламуром, к счастью, тоже осталась в прошлом. Но тогда для модниц обязательными предметами гардероба были плюшевые розовые спортивные костюмы, вычурные аксессуары со стразами, леопардовые шорты и крупные темные очки.

Еще одним трендом, с помощью которого модницы стремились продемонстрировать любовь к отдыху в теплых краях, был автозагар, которым немногие тогда умели пользоваться. В результате на улицах российских городов часто встречались пятнистые красотки.

#Общество#Стиль#Мода#Все материалы авторов
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