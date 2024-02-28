Счета журналиста Андрея Лошака* заблокированы налоговой службой

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Согласно данным, налоговая запретила проведение операций по счетам журналиста в банке «Точка» ФК «Открытие». Причиной блокировки указан код «02», который означает, что налогоплательщик не представил или задержал подачу налоговой декларации, пишет RT.
Сведения ФНС сообщают, что у Лошака в РФ открыто индивидуальное предпринимательство с видом деятельности «производство кинофильмов и телевизионных программ».
*Физлица и СМИ, признанные иностранными агентами по решению Минюста РФ.