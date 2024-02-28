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Счета журналиста Андрея Лошака* заблокированы налоговой службой

28 февраля 2024, 06:47
Счета Андрея Лошака*, сотрудника американских русскоязычных СМИ «Настоящее время»* и «Радио Свобода»*, были заблокированы налоговой службой РФ. Информацию об этом RT получил из официальной базы налоговой службы.

Согласно данным, налоговая запретила проведение операций по счетам журналиста в банке «Точка» ФК «Открытие». Причиной блокировки указан код «02», который означает, что налогоплательщик не представил или задержал подачу налоговой декларации, пишет RT.

Сведения ФНС сообщают, что у Лошака в РФ открыто индивидуальное предпринимательство с видом деятельности «производство кинофильмов и телевизионных программ».

*Физлица и СМИ, признанные иностранными агентами по решению Минюста РФ.

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