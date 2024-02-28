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Севший под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» хотят сделать экспонатом

Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» превратят в экспонат

28 февраля 2024, 15:24
Фото: 1MI

Севший под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» хотят сделать экспонатом

Глава Убинского района Новосибирской области, где находится знаменитое пшеничное поле, заявил, что не хочет видеть, как самолет разрежут на металлолом.

В администрации считают, что «Аэробус», который принадлежал «Уральским авиалиниям» и экстренно сел в поле, слишком ценен, чтобы его утилизировать. Глава района Олег Конюк предлагает превратить лайнер в музей. Об этом пишет «КП — Новосибирск».

Напомним, что экстренная посадка лайнера «Сочи-Омск» произошла 12 сентября 2023 года. У воздушного судна по какой-то причине не сложились шасси. Пилоты, повторив подвиг пилотов под Жуковским в 2019 году, сохранили жизни 167 человек.

По словам Конюка, самолет уже сейчас стал местной достопримечательностью: с ним постоянно фотографируются туристы, а местный предприниматель даже наладил производство магнитиков и брелоков.

В компании «Уральские авиалинии» обсуждали разные варианты, как поступить с самолетом. Сначала эксперты предлагали поднять лайнер в воздух по замерзшей земле, но от этого варианта впоследствии отказались. Сейчас речь идет о том, чтобы пустить самолет на металлолом. Окончательное решение еще не принято.

Конюк говорит, что будет пытаться договориться с компанией, чтобы самолет оставили в Убинском районе.

Ранее пассажиру, купившему билет в бизнес-класс до Екатеринбурга, пришлось пересесть в эконом, так как на самолете не оказалось мест.

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#Авиакомпания#Музей#Новосибирск#Пассажиры#Самолет#Авиарейс#Экстренная посадка#Екатеринбург#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле#Дарья Бобровицкая
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