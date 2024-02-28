Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» превратят в экспонат

В компании «Уральские авиалинии» обсуждали разные варианты, как поступить с самолетом. Сначала эксперты предлагали поднять лайнер в воздух по замерзшей земле, но от этого варианта впоследствии отказались. Сейчас речь идет о том, чтобы пустить самолет на металлолом. Окончательное решение еще не принято.