Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» превратят в экспонат

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В администрации считают, что «Аэробус», который принадлежал «Уральским авиалиниям» и экстренно сел в поле, слишком ценен, чтобы его утилизировать. Глава района Олег Конюк предлагает превратить лайнер в музей. Об этом пишет «КП — Новосибирск».
Напомним, что экстренная посадка лайнера «Сочи-Омск» произошла 12 сентября 2023 года. У воздушного судна по какой-то причине не сложились шасси. Пилоты, повторив подвиг пилотов под Жуковским в 2019 году, сохранили жизни 167 человек.
По словам Конюка, самолет уже сейчас стал местной достопримечательностью: с ним постоянно фотографируются туристы, а местный предприниматель даже наладил производство магнитиков и брелоков.
В компании «Уральские авиалинии» обсуждали разные варианты, как поступить с самолетом. Сначала эксперты предлагали поднять лайнер в воздух по замерзшей земле, но от этого варианта впоследствии отказались. Сейчас речь идет о том, чтобы пустить самолет на металлолом. Окончательное решение еще не принято.
Конюк говорит, что будет пытаться договориться с компанией, чтобы самолет оставили в Убинском районе.
Ранее пассажиру, купившему билет в бизнес-класс до Екатеринбурга, пришлось пересесть в эконом, так как на самолете не оказалось мест.