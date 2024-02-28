Снег будут убирать на парковке в Нижнем Тагиле всю ночь

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
В связи с этим на указанное время будет введен запрет стоянки. Это важно для того, чтобы на территорию парковки беспрепятственно могла заехать спецтехника.
На месте появятся временные дорожные знаки. Их установят заранее. Об этом сообщает тагильский Центр организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что почти две тысячи водителей региона парковались на местах, предназначенных исключительно для инвалидов, вопреки закону. Все они были оштрафованы на пять тысяч рублей.