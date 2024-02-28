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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

Жителей Нижнего Тагила предупредили о ночной уборке снега на парковке

Снег будут убирать на парковке в Нижнем Тагиле всю ночь

28 февраля 2024, 09:20
Фото: 1MI

Жителей Нижнего Тагила предупредили о ночной уборке снега на парковке

В Нижнем Тагиле 11 марта, в понедельник, на парковке у Площади трудовой доблести около вокзала будут убирать снег всю ночь. Работы продлятся с 00:00 до 6:00.

В связи с этим на указанное время будет введен запрет стоянки. Это важно для того, чтобы на территорию парковки беспрепятственно могла заехать спецтехника.

На месте появятся временные дорожные знаки. Их установят заранее. Об этом сообщает тагильский Центр организации дорожного движения.

Фото: Центр организации дорожного движения

Ранее сообщалось, что почти две тысячи водителей региона парковались на местах, предназначенных исключительно для инвалидов, вопреки закону. Все они были оштрафованы на пять тысяч рублей.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Снег#Парковка#Спецтехника#Работы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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