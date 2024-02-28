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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В Нижнем Тагиле прошли соревнования по пауэрлифтингу для людей с ОВЗ

Спортсмены с ОВЗ демонстрировали силу на региональных соревнованиях в Нижнем Тагиле

28 февраля 2024, 14:42
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле прошли соревнования по пауэрлифтингу для людей с ОВЗ

В Нижнем Тагиле завершились Чемпионат и Первенство Свердловской области для людей с ограниченными возможностями здоровья по пауэрлифтингу.

Воспитанники тагильской САШ имени Михалины Лысовой показали прекрасные результаты на соревнованиях «спорт ЛИН» и «спорт лиц с поражение ОДА», сообщает учреждение.

За медали боролись атлеты с ментальными нарушениями — дисциплина «пауэрлифтинг-троеборье», а также атлеты с нарушениями опорно-двигательного аппарата — дисциплина «пауэрлифтинг».

Фото: САШ имени Михалины Лысовой

Ребята сумели завоевать сразу 17 медалей, 11 из них — высшего достоинства, а также пять серебряных и одну бронзовую.

Ранее юный спортсмен из Нижнего Тагила стал серебряным призером турнира по кикбоксингу.

#Спорт#Нижний Тагил#Пауэрлифтинг#Спортсмены#Первенство#Чемпионат#Екатеринбург#Люди с овз#Дарья Бобровицкая
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