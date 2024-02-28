Спортсмены с ОВЗ демонстрировали силу на региональных соревнованиях в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Воспитанники тагильской САШ имени Михалины Лысовой показали прекрасные результаты на соревнованиях «спорт ЛИН» и «спорт лиц с поражение ОДА», сообщает учреждение.
За медали боролись атлеты с ментальными нарушениями — дисциплина «пауэрлифтинг-троеборье», а также атлеты с нарушениями опорно-двигательного аппарата — дисциплина «пауэрлифтинг».
Ребята сумели завоевать сразу 17 медалей, 11 из них — высшего достоинства, а также пять серебряных и одну бронзовую.
Ранее юный спортсмен из Нижнего Тагила стал серебряным призером турнира по кикбоксингу.