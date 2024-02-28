Старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В здании медучреждения были обновлены все коммуникации, крыша, установлены новые окна и двери, а также медкабинеты оснастили новой мебелью и техникой, рассказал глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
Сейчас поликлиника снова работает в прежнем режиме.
Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле начнется капремонт в школе №33, которая расположена на Вые. Рабочие проведут полное обновление учебного учреждения.
На время реконструкции ученики будут посещать другие школы. Закончить ремонт планируется к концу июня 2025 года.