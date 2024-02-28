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Updated Сегодня, 11:46

Демидовская поликлиника в Нижнем Тагиле открылась после капремонта

Старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта

28 февраля 2024, 11:46
Фото: 1MI

Демидовская поликлиника в Нижнем Тагиле открылась после капремонта

В Нижнем Тагиле Демидовская поликлиника снова начала работать после завершения капитальных ремонтных работ.

В здании медучреждения были обновлены все коммуникации, крыша, установлены новые окна и двери, а также медкабинеты оснастили новой мебелью и техникой, рассказал глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

Сейчас поликлиника снова работает в прежнем режиме.

Видео: Telegram-канал Владислава Пинаев

Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле начнется капремонт в школе №33, которая расположена на Вые. Рабочие проведут полное обновление учебного учреждения.

На время реконструкции ученики будут посещать другие школы. Закончить ремонт планируется к концу июня 2025 года.

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