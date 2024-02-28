tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Среднеуральске женщина зашла на «Госуслуги» и узнала о тайном замужестве

Таджик женил на себе жительницу Среднеуральска без спроса

28 февраля 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney

В Среднеуральске женщина зашла на «Госуслуги» и узнала о тайном замужестве

В Среднеуральске женщина через «Госуслуги» узнала о том, что она замужем. Об этом она получила уведомление от портала.

Екатерину огорчил этот факт. Так как с мужчиной, за которым она якобы замужем, она даже не знакома. Об этом сообщается в сообществе «Среднеуральск 8 район».

Свадьба якобы состоялась 14 сентября 2023 года. Дело в том, что именно тогда она потеряла сумку с документами. Неизвестные люди подобрали документы и оформили фиктивный брак для достижения своих целей.

При этот потерянный паспорт был аннулирован, Екатерине выдавался новый. Но брак почему-то оформили по старому документу. Для развода Екатерина пошла с иском в суд.

У таджика, который «стал мужем» свердловчанки, потребовали справку о том, что он не в браке. В итоге фиктивный союз был расторгнут лишь 11 декабря.

Ранее 15 человек в УФМС в Екатеринбурге задержаны за незаконное оформление мигрантов.

В Свердловской области повестки в армию вручили 11 мигрантам-уклонистам
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему люди идут на неравные браки по статусу и возрасту?Гороскоп замужества 2024. Какие дни будут самыми удачными для заключения брака
#Происшествия#Свадьба#Суд#Среднеуральск#Паспорт#Госуслуги#Брак#Развод#Фиктивный брак#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Тайное замужество
Подпишитесь
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Сегодня, 04:50
Все о планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Сегодня, 11:06
Старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта
Сегодня, 11:46
Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:58
Лечил коронавирус: в Свердловской области мужчину эвакуировали с перевала Дятлова
Сегодня, 09:21
Бизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчика
Сегодня, 10:24