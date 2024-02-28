Таджик женил на себе жительницу Среднеуральска без спроса

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Екатерину огорчил этот факт. Так как с мужчиной, за которым она якобы замужем, она даже не знакома. Об этом сообщается в сообществе «Среднеуральск 8 район».
Свадьба якобы состоялась 14 сентября 2023 года. Дело в том, что именно тогда она потеряла сумку с документами. Неизвестные люди подобрали документы и оформили фиктивный брак для достижения своих целей.
При этот потерянный паспорт был аннулирован, Екатерине выдавался новый. Но брак почему-то оформили по старому документу. Для развода Екатерина пошла с иском в суд.
У таджика, который «стал мужем» свердловчанки, потребовали справку о том, что он не в браке. В итоге фиктивный союз был расторгнут лишь 11 декабря.
Ранее 15 человек в УФМС в Екатеринбурге задержаны за незаконное оформление мигрантов.