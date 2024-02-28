Трое знакомых мужчин в Екатеринбурге договорились ограбить ювелирный магазин

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
По версии следствия, подсудимые познакомились, когда сидели в тюрьме. Мужчины совместно разработали план ограбления магазина, который торгует ювелирными украшениями, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
После подготовки свердловчане проникли в магазин и, угрожая оружием, вынесли из него товар, чья общая стоимость составила более четырех миллионов рублей, после чего уехали на велосипедах.
Вскоре грабителей задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. При обыске полицейские обнаружили у них несколько пистолетов, патроны и обрез ружья. Сейчас над обвиняемыми идет судебный процесс.
Напомним, сотрудник магазина в Екатеринбурге нанял подростков для ограбления торговой точки.