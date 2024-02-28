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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Знакомые по тюрьме мужчины ограбили ювелирный магазин на 4 млн в Екатеринбурге

Трое знакомых мужчин в Екатеринбурге договорились ограбить ювелирный магазин

28 февраля 2024, 11:07
Фото: 1MI

Знакомые по тюрьме мужчины ограбили ювелирный магазин на 4 млн в Екатеринбурге

Трое жителей Екатеринбурга совершили налет на ювелирный магазин, который находится на Технической улице. Ограбление произошло 28 марта 2023 года.

По версии следствия, подсудимые познакомились, когда сидели в тюрьме. Мужчины совместно разработали план ограбления магазина, который торгует ювелирными украшениями, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

После подготовки свердловчане проникли в магазин и, угрожая оружием, вынесли из него товар, чья общая стоимость составила более четырех миллионов рублей, после чего уехали на велосипедах.

Вскоре грабителей задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. При обыске полицейские обнаружили у них несколько пистолетов, патроны и обрез ружья. Сейчас над обвиняемыми идет судебный процесс.

Напомним, сотрудник магазина в Екатеринбурге нанял подростков для ограбления торговой точки.

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