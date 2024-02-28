В Екатеринбург пришла рекордно поздняя оттепель

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. По его словам, в регионе погода не склонна к изменениям. Тем не менее, вероятны осадки.
На фронте виднеется волна, которая находится в районе Вологды. 29 февраля, эта волна дойдет до Урала. Исключения составят лишь южные районы региона.
28 февраля в уральской столице будет облачная погода, вероятен небольшой снег. Ветер метеорологи прогнозируют западный, он сможет достичь 4-9 метров в секунду. Местами будут порывы до 12-14 м/с.
Ранее сообщалось, что сильный ветер накроет регион. Его порывы могут достигнуть 18 м/с. Такая погода ожидается на этой неделе.