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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Самая поздняя оттепель за последние 12 лет зафиксирована в Екатеринбурге

В Екатеринбург пришла рекордно поздняя оттепель

28 февраля 2024, 06:46
Фото: 1MI

Самая поздняя оттепель за последние 12 лет зафиксирована в Екатеринбурге

Поздняя оттепель наблюдается в Екатеринбурге. Это самая поздняя оттепель за минувшие 12 лет.

Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. По его словам, в регионе погода не склонна к изменениям. Тем не менее, вероятны осадки.

На фронте виднеется волна, которая находится в районе Вологды. 29 февраля, эта волна дойдет до Урала. Исключения составят лишь южные районы региона.

28 февраля в уральской столице будет облачная погода, вероятен небольшой снег. Ветер метеорологи прогнозируют западный, он сможет достичь 4-9 метров в секунду. Местами будут порывы до 12-14 м/с.

Ранее сообщалось, что сильный ветер накроет регион. Его порывы могут достигнуть 18 м/с. Такая погода ожидается на этой неделе.

Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
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