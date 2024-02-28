tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В Екатеринбурге водитель устроил аварию и уехал

В Екатеринбурге автохам устроил аварию и скрылся

28 февраля 2024, 09:44
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель устроил аварию и уехал

В Екатеринбурге на улице Большакова, 143 произошло ДТП. Автомобилист на иномарке Volkswagen совершил аварию, а затем скрылся с места происшествия.

Все это запечатлел видеорегистратор другого автомобиля, пишет Е1. На кадрах видно, что иномарка задела припаркованное легковое авто. Таким образом автохам хотел объехать пробку.

Хозяйка поврежденного авто оценила ущерб в 100 тысяч рублей. В ГИБДД отметили, что за побег с места ДТП гражданам грозит до 15 суток ареста.

Ранее другой автохам на Range Rover проехал по тротуару. А когда прохожий делал ему замечание, устроил драку, после поспешил скрыться.

Автохам заплатит за газон, который он испортил в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Автохам не пропустил скорую помощь и устроил ДТП в Нижнем ТагилеАвтохам остановил движение трамваев в ЕкатеринбургеПойман и наказан автохам, въехавший в толпу на трамвайных путях в Екатеринбурге
#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Арест#Ущерб#Пробка#Автохам#Видеорегистратор#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Сегодня, 04:50
Все о планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Сегодня, 11:06
Старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта
Сегодня, 11:46
Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:58
Лечил коронавирус: в Свердловской области мужчину эвакуировали с перевала Дятлова
Сегодня, 09:21
Бизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчика
Сегодня, 10:24