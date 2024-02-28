В Екатеринбурге автохам устроил аварию и скрылся

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Все это запечатлел видеорегистратор другого автомобиля, пишет Е1. На кадрах видно, что иномарка задела припаркованное легковое авто. Таким образом автохам хотел объехать пробку.
Хозяйка поврежденного авто оценила ущерб в 100 тысяч рублей. В ГИБДД отметили, что за побег с места ДТП гражданам грозит до 15 суток ареста.
Ранее другой автохам на Range Rover проехал по тротуару. А когда прохожий делал ему замечание, устроил драку, после поспешил скрыться.